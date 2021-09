Wolfsburgo vs. Sevilla EN VIVO: cómo y dónde ver el partido de Champions League

El partido Wolfsburgo vs. Sevilla se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY desde el Volkswagen-Arena, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. La transmisión del duelo será EN DIRECTO por internet vía Star+ a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto estarán en La República Deportes.

¿Cómo llega Wolfsburgo ante Sevilla?

Wolfsburgo encajó este sábado su primera derrota en la Bundesliga en su visita al Hoffenheim 2-1, y perdió la segunda plaza que ocupaba en el torneo. Los hombres del holandés Mark Van Bommel tratarán de hacerse fuertes en su feudo, donde todavía no conocen la derrota esta temporada, aunque al igual que el Sevilla también contarán con bajas para este encuentro.

¿Cómo llega Sevilla ante Wolfsburgo?

Julen Lopetegui no podrá contar con el delantero Youssef En-Nesyri, un pilar básico de su ataque, que se tuvo que retirar lesionado ante el Espanyol y que, además, está sancionado por su expulsión frente al Salzburgo. Además, también tiene la duda del centrocampista Fernando Reges, que tampoco acabó el encuentro del fin de semana por molestias físicas.

Wolfsburgo vs. Sevilla: ficha del partido

Wolfsburgo vs. Sevilla Champions League ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 29 de septiembre ¿Dónde? Volkswagen-Arena de Wolfsburgo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star+

¿A qué hora juega Wolfsburgo vs. Sevilla por la Champions League?

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Wolfsburgo vs. Sevilla EN VIVO ONLINE GRATIS?

Wolfsburgo vs. Sevilla en Perú: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Argentina: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Bolivia: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Brasil: HBO Max

Wolfsburgo vs. Sevilla en Chile: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Colombia: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Costa Rica: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Ecuador: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Francia: beIN Sports MAX 6, beIN SPORTS CONNECT, Free

Wolfsburgo vs. Sevilla en Alemania: DAZN, DAZN2

Wolfsburgo vs. Sevilla en Italia: Mediaset Infinity, SKY Go Italia, Sky Sport 255

Wolfsburgo vs. Sevilla en México: Cinemax, HBO Max

Wolfsburgo vs. Sevilla en Paraguay: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Wolfsburgo vs. Sevilla en Reino Unido: BTSport.com, BT Sport Extra, BT Sport App

Wolfsburgo vs. Sevilla en Estados Unidos: TUDN.com, TUDNxtra, Paramount+, TUDN App

Wolfsburgo vs. Sevilla en Uruguay: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Venezuela: Star+.

¿Cómo ver Wolfsburgo vs. Sevilla ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Wolfsburgo vs. Sevilla por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Wolfsburgo vs. Sevilla: alineaciones probables

Wolfsburgo : Casteels; Mbabu, Lacroix, Bornauw, Roussillon; Guilavogui, Arnold - Baku, Philipp, Lukebakio; y Weghorst. Entrenador: Mark Van Bommel.

Sevilla : Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Delaney, Papu Gómez; Lamela, Rafa Mir y Ocampos. Entrenador: Julen Lopetegui.

¿Dónde se jugará el partido Wolfsburgo vs. Sevilla?

El lugar donde se disputará el Wolfsburgo vs. Sevilla por la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League es el Volkswagen-Arena, ubicado en la ciudad de Wolfsburgo, estado de Baja Sajonia, Alemania.

¿Cómo ver el partido Wolfsburgo vs. Sevilla por la Champions League?

Si quieres VER la transmisión del Wolfsburgo vs. Sevilla EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.