Ajax vs. Besiktas: ¿cuándo, dónde y cómo ver EN VIVO el duelo por Champions League?

Ajax vs. Besiktas EN VIVO se miden este martes 28 de septiembre en el Johan Cruyff Arena por la segunda fecha del Grupo C en la Champions League 2021-22. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN 2 y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 11.45 a. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Ajax vs. Besiktas EN VIVO: ficha del partido

Ajax vs. Besiktas ¿Cuándo juegan? Martes 28 de setiembre de 2021 ¿A qué hora juegan? 11.45 a. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Johan Cruyff Arena, Ámsterdam, Países Bajos ¿Qué canal lo transmite? ESPN 2 y Star+

Ajax: así llega al partido por Champions League

El cuadro neerlandés ha tenido un inicio de temporada espectacular tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. En la primera fecha derrotó con contundencia por 1-5 a Sporting de Lisboa en calidad de visitante. El cuadro de Ámsterdam ha ganado sus últimos seis contiendas y ha marcado 29 goles.

La duda en el campeón neerlandés surge cuando juega de local en la Champions League, pues cayó en cinco de sus últimos siete choques disputados en casa. Las esperanzas del cuadro capitalino están depositadas en su delantero Sebastián Haller quien anotó cuatro goles en el debut de Ajax en la Champions League.

Besiktas: así llega al cotejo de Champions League

El cuadro turco cayó en su debut en la Champions ante Borussia Dortmund por 1-2. El monarca turco viajó a Países Bajos con la obligación de robar puntos en el Johan Cruyff Arena. La tarea no será fácil, ya que deberá sobreponerse a una larga lista de ausencias.

Entre los futbolistas que no podrán participar del duelo ante Ajax se encuentran: Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Domagoj Vida y Alex Texeira. Pese a las difucultades, el elenco turco espera sacar un buen resultado ante un equipo que solo ha podido mantener en cero su arco en solo uno de sus últimos diez compromisos por Champions League.

¿A qué hora juegan Ajax vs. Besiktas Boys EN VIVO?

Perú : 11.45 a. m.

México: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

Colombia: 11.45 a. m.

Bolivia: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Chile: 1.45 p. m.

Paraguay: 12.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

¿En qué canales ver Ajax vs Besiktas EN VIVO?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde ver Ajax vs Besiktas EN VIVO vía ESPN 2?

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Ajax vs Besiktas?

Para acceder a Star Plus para ver el Ajax vs. Besiktas, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Ajax vs. Besiktas por Champions League?

Ajax vs. Besiktas se enfrentarán en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. El estadio con capacidad para 55 500 espectadores lleva el nombre del excrack del Barcelona desde 2018. Antes de ese año era conocido como el Ámsterdam Arena.