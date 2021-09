Técnico de United sobre encuentro ante Villarreal: “No es una final, pero es un partido importantísimo”

A menos de 24 horas del partido ante Villarreal, Manchester United viene alistándose para este encuentro a disputarse en Old Traffor. El equipo inglés debe ganar si quiere subir en la tabla del grupo F de la Champions League, pues tras la derrota en la primera fecha ante el modesto Young Boys, Cristiano Ronaldo y compañía son últimos con cero unidades. Si bien para algunos hinchas el encuentro es como una final, para el técnico Ole Gunnar Solskjaer, no parece ser así.

Durante una conferencia de prensa, previo al cotejo ante el equipo español, el estratega noruego indicó que el choque de este miércoles 29 de setiembre será importante, mas no un encuentro decisivo.

“Es un grupo muy complicado. Necesitaremos 10-12 puntos para pasar. El Villarreal también llega después de un empate en casa que quizás no es todo lo bueno que querían. Si no ganamos mañana, estaremos oblgiados a ganar los cuatro restantes. No es una final pero es un partido importantísimo ”, afirmó.

Manchester United perdió 1-0 ante Aston Villa el fin de semana. Foto: ESPN

Ante los últimos cuestionamientos de su trabajo en el equipo y la obligación de ganar, debido a que los red devils acumulan tres derrotas en sus últimos cuatro compromisos, el técnico de 48 años trató de restarle importancia.

“Esa presión es un privilegio, que digan que tenemos que ganar un trofeo es porque confían en nuestro progreso y nos parece bien porque nosotros estamos aquí para ganar, yo estoy aquí para ganar”, añadió.

Recordemos que el Manchester United se mide este miércoles como local al Villarreal por el grupo F de la Champions League. El enfrentamiento se disputará a las 2.00 p.m. (hora peruana) en Old Traffor.