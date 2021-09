Mavys Álvarez sobre relación con Maradona: “Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí”

Faltan dos meses para conmemorar un año de la partida del campeón del mundo con Argentina Diego Armando Maradona y, lejos de recordar grandes momentos futbolísticos del astro argentino, hace una horas, su expareja Mavys Álvarez reveló algunos detalles de la relación que tuvo con el exfutbolista, cuando ella tenía 16 años.

Luego de 20 años, álvarez, de 41 años, decidió contar diferentes momentos de la relación que mantuvo con el extécnico de la selección de argentina, durante la estadía de este en Cuba. En una entrevista para América Tevé de Miami, reveló cómo conoció a Maradona, aquel 1 de septiembre del año 2000, cuando se escapó de su madre para pasear por Matanzas

“Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano. Después supe que era el salvavidas del hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona. Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté” , afirmó.

Mavys Álvarez y Diego Maradona en Cuba. FOTO: Captura América TeVé

Fue en ese momento en que, según relató, la llevaron hasta un hotel en Varadero, lugar que visitaba por primera vez debido a que era una zona dedicada exclusivamente para los turistas.

“Diego se sorprendió mucho cuando me vio. No esperaba mi visita. Aparentemente, era una sorpresa que le querían dar. A mí me habían dicho que él estaba muy deprimido por una novia que había dejado y que necesitaban que saliera a comer para no pensar tanto en eso ”, recordó.

Mavys Álvarez también indicó que nunca ejerció la prostitución, como algunos medios de ese entonces habían afirmado, y que sus padres se opusieron a la relación con el astro argentino.

“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia” , acotó.

Si bien recalcó que Maradona la trató siempre bien, señaló que durante la relación sentimental pudo conocer los lujos prohibidos en Cuba, que era presidida por Fidel Castro.

“La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas, de las que me costó tanto trabajo salir ”, agregó.

Antes de finalizar la entrevista, la mujer de 41 años confesó que, tras culminar su relación de casi cinco años con Diego Maradona, sintió pena por ella misma.

“Al cabo de estos años me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé llevar”, concluyó.