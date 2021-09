Atlético Mineiro vs. Palmeiras EN VIVO vía ESPN: sigue la transmisión del duelo por la Libertadores

Atlético Mineiro vs. Palmeiras EN VIVO se enfrentarán este martes 28 de septiembre por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. El compromiso que definirá al primer finalista se disputará en el Estadio Mineirao a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y vía streaming por Star+.

Si no quieres perderte ningún detalle del cotejo, puede seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las incidencias del juego y todos los videos de los goles.

Atlético Mineiro vs. Palmeiras: ficha del partido

Partido Atlético Mineiro vs. Palmeiras ¿Cuándo juegan? Martes 28 de setiembre ¿Dónde? Estadio Mineirao ¿A qué hora? 7:30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, Star+

Atlético Mineiro vs. Palmeiras: la previa

Tras empatar 0-0 en el Allianz Parque por el cotejo de ida, Atlético Mineiro intentará dar el golpe y dejar afuera al vigente campeón de la Copa Libertadores. Más allá de su rivalidad en el certamen continental, ambas escuadras también se encuentran peleando mano a mano el Brasileirao.

Los dirigidos por Cuca parten como favoritos en la serie tras el buen nivel mostrado en sus anteriores presentaciones; sin embargo, para el duelo ante el Verdao está en duda la presencia del atacante Diego Costa, quien salió lesionado en el primer choque.

En la otra tienda, el cuadro de Abel Ferreira y Felipe Melo contará con sus principales figuras y solo le basta un empate con goles para tentar el bicampeonato.

Para este compromiso las autoridades brasileñas autorizaron el ingreso de 18.000 espectadores en el Estadio Mineirao. El vencedor de esta llave se medirá ante Barcelona de Ecuador o Flamengo.

Atlético Mineiro vs. Palmeiras: posibles alineaciones

Atlético Mineiro: Everson, Mariano, Junior Alonso, Nathan, Guilherme Arana, Allan, Jair, Matías Zaracho, Ignacio Fernández, Hulk, Eduardo Vargas. DT: Cuca.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Joaquín Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Wesley, Raphael Veiga, Dudu, Rony. DT: Abel Ferreira.

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

El encuentro entre Atlético Mineiro vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores se jugará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Perú: 7.30 p. m.

¿En qué canal ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

El canal que transmitirá en vivo el Atlético Mineiro vs. Palmeiras será ESPN para toda la región de Sudamérica y Star+ vía online.

Perú: ESPN, Star+

¿Cómo ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

¿Cómo acceder a Star+ para ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

Para acceder a Star Plus para ver el Atlético Mineiro vs. Palmeiras, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras online?

Este partido entre Atlético Mineiro vs. Palmeiras también podrás seguirlo por la web de La República Deportes. Encontrarás las incidencias de este encuentro, como goles y mejores jugadas.

¿Dónde se jugará el partido entre Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

Este duelo se disputará en el Estadio Mineirao, ubicado Belo Horizonte, y definirá al primer clasificado a la final de la Copa Libertadores 2021.