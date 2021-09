Celta de Vigo vs. Granada EN VIVO: minuto a minuto por LaLiga Santander

Celta de Vigo vs. Granada EN VIVO se miden por la fecha 7 de LaLiga Santander 2021-22 en el Estadio Balaídos. La transmisión del cotejo estará a cargo de ESPN 2 por TV y Star+ vía streaming desde las 2.00 p. m. (hora peruana), pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en la página web de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Celta de Vigo vs. Granada: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Granada ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 27 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Balaídos ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Granada?

El horario de inicio del cotejo Celta de Vigo vs. Granada será a partir de las 2.00 p. m. en territorio peruano. Si deseas seguir el encuentro desde el extranjero, consulta aquí desde cuándo hacerlo.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Duelo de peruanos en el cierre de la fecha 7 de LaLiga Santander. Celta de Vigo, de Renato Tapia, recibe en su fortín de Balaídos al Granada de Luis Abram en un choque de necesitados, pues ambos clubes se ubican en la parte baja de la tabla de posiciones.

El conjunto dirigido por el ‘Chacho’ Coudet ganó por primera vez en la jornada previa con 2-0 a domicilio sobre el Levante. Iago Aspas y Brais Méndez anotaron los tantos de la victoria para el equipo del ‘Cabezón’, que disputó todo el primer tiempo de dicho partido.

Tapia y Abram podrían enfrentarse por primera en LaLiga en este partido. Foto: AFP/Granada CF

El defensa central, en cambio, no vio acción en la reciente caída de su escuadra en casa por 2-3 contra la Real Sociedad. Los granadinos suman apenas tres puntos y se ubican antepenúltimos, en el último puesto de los equipos condenados al descenso.

Celta de Vigo y Granada se enfrentaron en enero de este año, con saldo de empate sin goles. Desde el regreso de los nazaríes a la primera división en 2019, se midieron cuatro veces, con una victoria para cada uno y dos empates.

¿En qué canal ver Celta de Vigo vs. Granada?

La transmisión por TV del encuentro Celta de Vigo vs. Granada irá por la señal de ESPN 2 en Sudamérica.

Perú: ESPN2 Sur, Star+

Colombia: Star+

Ecuador: ESPN2 Sur, Star+

México: Sky Sports

Bolivia: ESPN2 Sur, Star+

Estados Unidos: ESPN+

Paraguay: ESPN2 Sur, Star+

Venezuela: ESPN Andina, Star+

Argentina: ESPN2 Sur, Star+

Chile: ESPN Sur, Star+

Uruguay: ESPN2 Sur, Star+

España: GOL Televisión, LaLiga TV Bar.

¿Dónde sintonizar Celta de Vigo vs. Granada vía ESPN 2?

En caso quieras ver el compromiso Celta de Vigo vs. Granada por la señal de ESPN 2, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Granada ONLINE?

Para que no te pierdas el duelo Celta de Vigo vs. Granada por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star+, servicios de streming donde podrás acceder a la programación de la cadena deportiva ESPN. En caso de que no puedas ingresar a ninguno, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE que La República Deportes te ofrece gratis en su página web.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Celta de Vigo vs. Granada?

Para ingresar a Star Plus y ver el Celta de Vigo vs. Granada, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Celta de Vigo vs. Granada?

El escenario donde se enfrentarán Celta de Vigo vs. Granada será el Estadio Balaídos, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Vigo, comunidad autónoma de Galicia.

Historial reciente de Celta de Vigo vs. Granada

Granada 0-0 Celta de Vigo | 31.01.21

Celta de Vigo 3-1 Granada | 29.11.20

Granada 0-0 Celta de Vigo | 29.02.20

Celta de Vigo 0-2 Granada | 15.09.19

Granada 0-3 Celta de Vigo | 16.04.17.

Formaciones probables de Celta de Vigo vs. Granada

Celta de Vigo: Dituro; Mallo, Araújo, Murillo, Galán, Renato Tapia, Solari, Cervi, Denis Suárez, Aspas, Santi Mina.

Granada: Maximiano; Arias, Duarte, Germán, Neva, Gonalons, Milla, Montoro, Rochina, Suárez, Machís.

Pronósticos de Celta de Vigo vs. Granada

De acuerdo con los pronósticos de las casas de apuestas para el Celta de Vigo vs. Granada, el favoritismo para este choque recae en el cuadro gallego, cuya victoria tiene una cuota de 1,65 en promedio. El empate paga aproximadamente 3,94 veces lo invertido y el triunfo de la visita se cotiza en hasta 5,80 veces la cantidad en juego.