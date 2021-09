Valentina Shevchenko vs. Murphy EN VIVO vía Star+: por el título de peso mosca de UFC

Valentina Shevchenko vs. Murphy EN VIVO cara a cara EN DIRECTO por la señal de Star+ este sábado 25 a las 9.00 p. m. en el horario peruano. La pelea definirá a la ganadora del título de peso mosca de UFC 266 y podrás ver la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Valentina afrontará la sexta defensa consecutiva de su cinturón desde que derrotó en su última presentación a la brasileña Jessica Andrade. La luchadora alcanzó este título en el 2018 luego de vencer a la polaca Joanna Jedrzejczyk.

“Yo siempre digo que no hay peleadores similares, cada uno es único. Lauren tiene un estilo de pelear, pero eso no significa que yo no esté cerca de su estilo. Yo estoy cerca de su estilo, sé lo que tengo que hacer y me llevaré mi cinturón a casa. Eso es todo”, sostuvo Valentina Shevchenko en conferencia de prensa.

Cartelera UFC 266

Estelar:

Alexander Volkanovski vs. Brian Ortega - Campeonato de peso pluma

Valentina Shevchenko vs. Lauren Murphy - Campeonato de peso mosca femenino

Nick Diaz vs. Robbie Lawler - Peso medio

Curtis Blaydes vs. Jairzinho Rozenstruik - Peso pesado

Jéssica Andrade vs. Cynthia Calvillo - Peso mosca femenino

Preliminares:

Marlon Moraes vs. Merab Dvalishvili - Peso gallo

Dan Hooker vs. Nasrat Haqparast - Peso ligero

Samil Abdurakhimov vs. Chris Daukaus - Peso pesado

Roxanne Modafferi vs. Taila Santos Peso - Mosca femenino

Primeras preliminares:

Uros Medic vs. Jalin Turner - Peso ligero

Cody Brundage vs. Nick Maximov - Peso medio

Matthew Semelsberger vs. Martin Sano -Peso welter

Jonathan Pearce vs. Omar Antonio Morales Ferrer - Peso pluma

¿Cuándo y a qué hora ver Valentina Shevchenko vs. Murphy?

La pelea entre Valentina Shevchenko vs. Murphy se llevará a cabo este sábado 25 de septiembre desde las 9.00 p. m. (hora peruana) y será uno de los enfrentamientos más atractivos de la UFC 266.

México: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (domingo 26 de septiembre)

¿Cómo ver la pelea de Valentina Shevchenko vs. Murphy?

Para que no te pierdas la transmisión de la pelea de Valentina Shevchenko vs. Murphy por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Valentina Shevchenko vs. Murphy?

Para acceder a Star Plus y ver a Valentina Shevchenko vs. Murphy, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.