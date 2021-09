Chivas vs. América EN VIVO por la Liga MX: ¿cómo ver el clásico mexicano?

Chivas vs. América juegan HOY por la fecha 10 de la Liga MX. El enfrentamiento, que se realizará en el Estadio Azteca y está pactado para las 9.00 p. m. (hora peruana y mexicana), será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de TUDN para México.

Otra opción para sintonizar el clásico mexicano es la cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde puedes consultar las alineaciones confirmadas, revivir los goles y conocer todas las incidencias del encuentro.

Chivas vs. América EN VIVO:

Chivas vs. América: ficha del partido

Partido Chivas vs. América ¿Cuándo juegan? HOY 25 de septiembre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora peruana y mexicana) ¿Dónde? Estadio Azteca ¿En qué canal? TUDN

Chivas vs. América: posibles alineaciones

Chivas: Raúl Gudiño, Alejandro Mayorga, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Luis Olívas, Fernando Beltrán, Jesús Molina, Isaac Brizuela, Jesús Angulo, Uriel Antuna, Carlos Cisneros

América: Guillermo Ochoa, Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Jordan Silva o Emanuel Aguilera, Pedro Aquino, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Sebastián Cáceres, Salvador Reyes, Federico Viñas

Chivas vs. América: previa

¿Cómo llega Chivas?

Los de Guadalajara llegan al clásico con una temporada irregular, pues tienen dos derrotas, tres victorias y cuatro empates. Según los números, no son los favoritos en el duelo; sin embargo, como dice una de las leyes no escritas del fútbol: “Los clásicos no se juegan, se ganan”.

Chivas de Guadalajara marcha en novena posición con 13 puntos. Foto: Twitter

¿Cómo llega América?

América llega herido luego de perder el invicto el pasado fin de semana ante Toluca, por lo que buscará resarcir el revés con un triunfo ante el Guadalajara, cuya directiva despidió el lunes a su entrenador, Víctor Manuel Vucetich, y jugará ahora dirigido por el interino Michel Leaño.

América se posiciona en primer lugar con 20 puntos. Foto: Twitter La Afición

Con información de EFE.

¿A qué hora juegan Chivas vs. América?

El compromiso Chivas vs. América empezará desde las 9.00 a. m. en territorio peruano. Consulta la guía de horarios para saber desde qué hora verlo en el extranjero.

México - 9.00 p. m.

Perú - 9.00 p. m.

Ecuador - 9.00 p. m.

Colombia - 9.00 p. m.

Bolivia - 10.00 p. m.

Venezuela - 10.00 p. m.

Paraguay - 10.00 p. m.

Chile - 11.00 p. m.

Argentina - 11.00 p. m.

Uruguay - 11.00 p. m.

Brasil - 11.00 p. m.

España - 4.00 a. m. (viernes 24 de septiembre)

¿En qué canal VER EN VIVO Chivas vs. América?

El compromiso de Chivas vs. América será trasmitido a través de diversas señales para Sudamérica. Consulta tu guía televisiva, según tu residencia.

México: Blim TV, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Perú: DIRECTV Sports Peru, directvsports.com , DIRECTV Sports App

Argentina: DIRECTV Sports App, directvsports.com , DIRECTV Sports Argentina

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Ecuador: directvsports.com , DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador

España: Footters

Estados Unidos: TUDN App, TUDN USA, Univision, Univision NOW, TUDN.com

Uruguay: directvsports.com , DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App

Venezuela: directvsports.com , DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App

¿Dónde ver GRATIS EN VIVO Chivas vs. América?

El clásico mexicano Chivas vs. América lo puedes sintonizar a través de las señales mencionadas; en el caso de no contar con esos canales, puedes seguir la transmisión GRATIS de La República Deportes.