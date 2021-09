VER Academia Cantolao vs. Binacional EN VIVO: sigue la TRANSMISIÓN del duelo por la Liga 1

Academia Cantolao vs. Binacional se miden EN VIVO HOY, jueves 23 de septiembre, por la duodécima jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. El encuentro se disputará en el Estadio Iván Elías Moreno, ubicado en Villa El Salvador, y está programado para las 1.15 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de Gol Perú.

Si no quieres perderte ningún detalle de este cotejo, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias del juego y todos los goles.

Academia Cantolao vs. Binacional: ficha del partido

Partido Academia Cantolao vs. Binacional ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 23 de setiembre ¿A qué hora? 1.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? Gol Perú

Academia Cantolao vs. Binacional: la previa

Academia Cantolao y Binacional saldrán al Estadio Iván Elías Moreno con la necesidad de sumar para conseguir sus principales objetivos en la Fase 2 de la Liga 1 Betsson.

El ‘Delfín’ viene realizando un campaña regular y en la anterior jornada igualó 0-0 ante la Universidad César Vallejo. Si bien pudo mantener su racha de seis partidos invictos, necesita triunfar para optar por un cupo a las competiciones internacionales. Por ahora se ubican en la novena posición con 14 puntos.

Por su parte, ‘El Poderoso del Sur’ no atraviesa un buen momento y se encuentra comprometido con el descenso. En su última presentación cayeron 2-1 ante Sport Boys y se colocaron en la decimoquinta casilla con 11 unidades.

¿A qué hora juegan Academia Cantolao vs. Binacional?

El duelo entre Academia Cantolao vs. Binacional EN VIVO está pactado para la 1.15 p. m. (hora peruana).

Perú: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

México: 1.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Paraguay: 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

Chile: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

España: 8.15 p. m.

¿En qué canal ver Academia Cantolao vs. Binacional?

El compromiso entre Academia Cantolao vs. Binacional contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de GolPerú, canal exclusivo de la señal de Movistar. También podrás seguirlo vía streaming online en Movistar Play. En la señal internacional, GolTV transmitirá el duelo entre ambas escuadras.

Perú: Gol Perú

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica, Peru Mágico

Estados Unidos: GOLTV, Peru Magico, GolTV Espanol.

¿Cómo ver Academia Cantolao vs. Binacional en GolPerú?

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver Academia Cantolao vs. Binacional ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Academia Cantolao vs. Binacional por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Academia Cantolao vs. Binacional?

Academia Cantolao vs. Binacional se medirán por la duodécima jornada de la la Fase 2 de la Liga 1 Betsson en el Estadio Iván Elías Moreno, ubicado en Villa El Salvador.

Tabla de posiciones Liga 1 Betsson Fase 2

Tabla acumulada Liga 1 Betsson