Edison Flores: “Amo los videojuegos, me habré quedado hasta las 5 a. m. jugando”

Edison Flores y Yordy Reyna son compañeros en la selección peruana y en el DC United de la MLS. Los peruanos pasean su fútbol por la liga norteamericana y han destacado en los últimos partidos del torneo estadounidense. Por eso, su club los juntó para que realicen una curiosa entrevista con el formato de ‘Quién es más probable que...’.

Los jugadores de la Blanquirroja respondieron preguntas para que la hinchada de su equipo pueda conocerlos un poco más. En la entrevista —que estuvo llena de risas por ambos— ‘Oreja’ Flores y ‘Magia’ Reyna confesaron quién era el que lloraba cuando veía una película romántica, quién se suele quedar dormido en el bus, quién se amanece jugando videojuegos, etc.

La primer pregunta fue “¿Quién es más probable que se duerma en un viaje de bus?”, a lo que Reyna respondió que era el ‘Orejas’, y este, por el contrario, dijo que es Yordy.

Otro de los momentos graciosos es cuando preguntan “¿Quién es más probable que llore al ver una comedia romántica?”, donde ambos respondieron que Flores. Los jugadores estallaron de risa y Edison justificó su lágrimas porque ‘es muy sentimental’. “Se nota que este es sensible”, enfatizó Reyna entre risas.

¿Quién es más probable que juegue videojuegos toda la noche?

Los dos ya reían desde que les preguntaron. “Este es el campeón”, dijo Yordy al señalar al ‘Orejas’ y lo bautizó como ‘El Streamer’. Flores no tuvo más que aceptar su afición: “Amo los videojuegos, me gusta mucho estar jugando. En épocas de cuarentena, cuando no había entrenamiento, me habré quedado hasta las 5 o 6 de la mañana jugando Call of Duty o FIFA”, confesó el centrocampista de la selección peruana. Mira el video completo AQUÍ. Fuente: DC United.