Liga 1 Betsson: revisa la programación de la fecha 12 de la Fase 2 y tabla de posiciones

El fútbol peruano no para. Desde este martes 21 al jueves 23 de setiembre se llevará a cabo la jornada 12 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021, torneo que tiene como puntero a Alianza Lima. Los blanquiazules atraviesan una racha positiva, pues vienen de 15 partidos invictos y todo parece indicar que serían finalistas de esta competición. Detrás de ellos se encuentra Sporting Cristal, que espera un traspié por parte de los íntimos; por otro lado, Universitario aspira a conseguir un cupo para un torneo internacional.

La jornada inicia este martes con dos atractivos duelos: Cienciano vs. UTC y Ayacucho FC vs. Alianza Atlético, ambos en el estadio Monumental. El miércoles jugarán Sport Boys vs. Cusco FC, Alianza Lima vs. Melgar y Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci. Los blanquiazules se encuentran en la cima con 27 unidades y vienen de vencer por 2-0 a Cusco; mientras que los celestes, segundos con 21 unidades, aplastaron por 6-1 a los churres .

El jueves 23 se llevará a cabo el grueso de partidos. A primera hora se realizará el Municipal vs Sport Huancayo, seguido del Academia Cantolao vs. Deportivo Binacional, Alianza Universidad vs. Universitario de Deportes y San Martín vs. César Vallejo. Los cremas, que se encuentran en la décima casilla con 14 puntos, necesitan sumar de a tres para asegurar un cupo a la Copa Libertadores, pues en el acumulado están ubicados en la quinta posición con 29 unidades .

Martes 21.09

Partido Horario Escenario Cienciano vs. UTC 11.00 a. m. Monumental Ayacucho FC vs. Alianza Atlético 3.30 p. m. Monumental

Miércoles 22.09

Partido Horario Escenario Sport Boys vs. Cusco FC 11.00 a. m. Iván Elías Moreno Alianza Lima vs. Melgar 1.15 a. m. Alberto Gallardo Sporting Crista vs. Carlos Mannucci 3.30 p. m. Iván Elías Moreno

Jueves 23.09

Partido Horario Escenario Municipal vs Sport Huancayo 11.00 a. m. Alberto Gallardo Cantolao vs. Deportivo Binacional 1.15 p. m. Iván Elías Moreno Alianza Universidad vs Universitario 3.30 p. m. Alberto Gallardo San Martín vs. César Vallejo 6.00 p. m. Alejandro Villanueva

