Manny Pacquiao anunció que será candidato a la presidencia de Filipinas

Manny Pacquiao, experimentado y famoso boxeador de Filipinas, anunció su candidatura a la presidencia de ese país. El deportista confirmó y puso punto final a las especulaciones surgidas en 2020, que hablaban sobre su deseo de convertirse en presidente de su nación. Pacquiao, actual presidente del Partido Democrático Filipino-Poder Popular, tentará la jefatura de Estado por dicha agrupación política, a la cual también pertenece el actual mandatario de Filipinas.

El lanzamiento de Pacquiao no será el inicio de su carrera política. En 2010, el pugilista postuló con éxito a la Cámara de Diputados de su país por la provincia de Saranggani. ‘Pac-man’ logró completar dos mandatos y luego, en 2016, tentó por un escaño en el Senado, el mismo que ganó gracias a su popularidad. “Es hora de que ganen los oprimidos. Es hora de que nuestra gente, que ha caído en la pobreza, se recupere” señaló el boxeador a la cadena de televisión filipina ABS-CBN.

Pacquiao, el único boxeador en hacerse con doce títulos mundiales en ocho categorías distintas, intentará sacar ventaja de su cercanía con la población más pobre de su país. “Soy un luchador y siempre seré un luchador dentro y fuera del ring. A lo largo de mi vida jamás he retrocedido en un combate, por los principios, por el honor del pueblo. Me he levantado, me he puesto en pie y he luchado ” añadió al citado medio.

Hace algunas semanas Pacquiao disputó su último combate profesional. En Las Vegas, aquel 21 de agosto, el filipino fue derrotado por el cubano Yordenis Ugas.