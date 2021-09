Defiende y apoya a sus compañeros de la selección peruana dentro del terreno de juego y, al parecer, también fuera del campo. Hace unas horas, el mediocampista de la blanquirroja Yoshimar Yotún realizó una publicación en sus redes sociales en la que calificó a algunas personas que están en el fútbol peruano de “payasos”.

“Cada payaso en el fútbol. El comentario anterior es de Perú” , escribió en dos publicaciones sucesivas a través de su cuenta de Instagram.

Yoshimar Yotún publicó dos historias en su cuenta de Instagram. Foto: YoshiYotún/Instagram

La publicación del jugador de Cruz Azul de México generó diversas reacciones de los cibernautas, quienes aseguraron que el mensaje era para el delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, luego de que este pidiera que su compañero de equipo Oslimg Mora sea considerado en la selección, por encima del lateral derecho Aldo Corzo.

“Yotún, todo bien con que Barcos se haya referido mal, pero no era necesario”, “Yoshi, en la selección tienen que estar lo mejores y, claramente, Corzo ha dejado de serlo hace tiempo”, “No era necesario hacer eso, sabemos a quién se la mandas”, son alguno de los comentarios.

Después, la publicación del mediocampista peruano desapareció de su cuenta de Instagram, lo que generó incertidumbre en algunos usuarios, quienes se siguen preguntando si el mensaje tenia que ver con el atacante blanquiazul.

Pidió disculpas

Luego de que su comentario se hiciera viral en las redes, Hernán Barcos pidió disculpas al jugador de Universitario de Deportes y destacó el profesionalismo del defensor crema.