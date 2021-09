Argentina vs. Colombia EN VIVO se enfrentan HOY por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino 2021. Este partido se jugará desde las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 9.30 p. m. (horario argentino), con transmisión a cargo de DirecTV Sports y Win Sports desde Barrancabermeja. En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE con el marcador punto a punto y el resultado de cada set.

Argentina vs. Colombia: ficha del partido

Partido Argentina vs. Colombia ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 18 de septiembre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú y Colombia), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Barrancabermeja ¿En qué canal? DirecTV Sports, Win Sports

¿A qué hora juegan Argentina vs. Colombia?

El duelo Argentina vs. Colombia se jugará desde las 7.30 p. m. en territorio peruano y colombiano (9.30 p. m. según la hora argentina).

Colombia: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (domingo 19).

Luego de su contundente victoria frente a Perú en la jornada previa, Argentina tiene la oportunidad de asegurar el segundo lugar de este Sudamericano de Vóley Femenino 2021 cuando se mida al local Colombia por la penúltima fecha.

Las Panteras se impusieron 3-0 al sexteto blanquirrojo (25-18, 25-17 y 25-22) y sumaron sus tres primeros puntos luego de la dura caída en el debut con Brasil. Si repiten el triunfo contra las cafeteras, prácticamente se asegurarían el segundo cupo al Mundial de Países Bajos 2022.

Argentina lleva un partido ganado y uno perdido. Foto: Inderba

Las locales, por su parte, no pueden permitirse perder este duelo. En su cotejo más reciente, cayeron contra las matadoras peruanas por 1-3 (22-25, 25-19, 21-25 y 20-25), resultado que las deja con solo tres unidades y Brasil como último rival.

Argentina y Colombia llevan un historial reciente parejo, pues de sus 10 últimos encuentros, cada equipo ganó cinco. El año pasado, por el Preolímpico, las gauchas se impusieron 3-1.

La selección peruana volvió a vencer a Colombia luego de varios partidos. Foto: FPV

¿Qué canal transmite Argentina vs. Colombia?

La transmisión del cotejo Argentina vs. Colombia irá por la señal de DirecTV Sports en Sudamérica. En territorio colombiano también se podrá ver vía Win Sports.

Perú: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: DirecTV Sports

Costa Rica: DirecTV Sports

Colombia: Win Sports, DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Brasil: DirecTV Sports, SporTV

Uruguay: DirecTV Sports.

¿Dónde ver Argentina vs. Colombia vía DirecTV Sports?

Si quieres ver el compromiso Argentina vs. Colombia por DirecTV Sports, sintoniza el siguiente canal en tu operador de cable o satélite DirecTV:

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Argentina vs. Colombia ONLINE?

Para ver el Argentina vs. Colombia en la transmisión por internet, sintoniza las señales de DirecTV GO o Win Sports ONLINE, servicios de streaming donde encontrarás el encuentro como parte de su programación. En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos, cuentas con la opción de mantenerte informado de las incidencias a través de La República Deportes.

¿Dónde juegan Argentina vs. Colombia?

El escenario del encuentro Argentina vs. Colombia será el Coliseo de la Juventud Luis Francisco Castellanos de Barrancabermeja, ubicado en Colombia.

Historial reciente de Argentina vs. Colombia

Argentina 3-1 Colombia | 09.01.20

Colombia 3-0 Argentina | 31.08.19

Argentina 0-3 Colombia | 12.07.19

Argentina 2-3 Colombia | 08.07.18

Argentina 3-0 Colombia | 13.10.17.

