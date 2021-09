La protagonismo de Gustavo Dulanto en el juego de su club ha llamado la atención de opinión pública. El defensor del Sheriff Tiraspol debutó con un triunfo por 2-0 en Champions League y fue incluido en el once ideal del portal Sofascore. Al ser consultado sobre la posibilidad de vestir la Blanquirroja, el excrema expuso que ello va más allá del buen momento que atraviesa.

“Para estar en la selección tienes que tener continuidad y yo siempre he trabajado para estar ahí. El que me conoce sabe que soy más necio que una mula, y hasta no cumplir mi objetivo no paro”, resaltó en el programa Fútbol como cancha de RPP.

A su vez, resaltó que ya pasaron seis años desde su último llamado y existen otros aspectos que se deben tomar en cuenta. “La selección peruana no está para regalar nada ni para experimentar, hay que ser consciente en ese sentido y soy realista con eso”, añadió.

La última presentación de los dirigidos por Ricardo Gareca dejó muchas interrogantes en la línea defensiva y sobre qué jugador debería ocupar la zona derecha, puesto que no le es ajeno al futbolista de 26 años. “He jugado como central por derecha, sobre todo aquí en Moldavia. Me siento cómodo jugando por izquierda, pero a la derecha no hay ningún problema”, puntualizó.

Pese a los buenos comentarios que recibió, Dulanto no ocultó su deseo ser convocado, aunque considera que en su posición “hay buenos elementos”. Por otra parte, puntualizó que hasta la fecha no ha tenido contacto con ningún miembro de la Videna.