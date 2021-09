VER PSV vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE se enfrentan HOY jueves 16 de setiembre por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League. El duelo correspondiente al Grupo B se llevará a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Philips Stadion y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Star+ y la web de La República Deportes .

La Real Sociedad tiene un hueso muy duro de roer en su visita al PSV en Eindhoven, un rival que ha ganado los cuatro partidos que ha disputado en su campeonato y ante el que los txuriurdin buscan trasladar las buenas sensaciones con las que han arrancado en LaLiga.

Los donostiarras tienen por delante un grupo muy difícil en el que por presupuesto y plantilla cabría deducir que el PSV, líder invicto en la Eredivisie de los Países Bajos y el Mónaco parten con ventaja, aunque el buen juego y la solvencia defensiva de los donostiarras invitan a soñar a su afición.

La pasada campaña la Real superó la fase de grupos para caer en dieciseisavos contra el subcampeón Manchester United y esta temporada el grupo txuri urdin confía en ir más allá en su aventura continental.

El equipo de Imanol Alguacil viaja con muchos lesionados y la moral alta tras encadenar tres victorias seguidas, todas ellas con portería a cero, algo que no ocurría desde hace 30 meses y que es la base para cualquier éxito.

Ander Barrenetxea, Nacho Monreal, Diego Rico, Carlos Fernández y Jon Guridi son bajas seguras, mientras Asier Illarramendi podría empezar a integrarse en las convocatorias tras superar su última lesión aunque este partido le llega demasiado pronto.

El PSV Eindhoven llega a la competición europea con el impulso de contar por victorias los cuatro partidos jugados hasta ahora en la liga neerlandesa, la cual lideran.

Los números del equipo de Eindhoven en este principio de temporada son admirables. Conquistó la Supercopa frente al Ajax el pasado agosto (0-4), ha metido catorce goles y encajado solo tres en la Eredivisie, y en el último partido se impuso a domicilio al AZ Alkmaar (0-3).

PSV vs. Real Sociedad: posibles alinaeciones

PSV Eindhoven: Drommel; Max, Obispo, Ramalho, Mwene; Boscagli, Van Ginkel; Gakpo, Götze, Madueke o Bruma; y Zahavi o Vinicius.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Silva, Merino; Januzaj, Oyarzabal e Isak.