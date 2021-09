Sevilla vs. Salzburgo en Perú: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Star+

Sevilla vs. Salzburgo en España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Sevilla vs. Salzburgo en Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Star+

Sevilla vs. Salzburgo en Bolivia: Star+, Fox Sports Cono Sur

Sevilla vs. Salzburgo en Brasil: GUIGO, Space Brazil, HBO Max, Estádio TNT Sports

Sevilla vs. Salzburgo en Chile: FOX Play Sur, Star+, Fox Sports 1 Chile, Fox Sports Cono Sur

Sevilla vs. Salzburgo en Colombia: Star+, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Sevilla vs. Salzburgo en Ecuador: FOX Play Sur, Star+, Fox Sports Cono Sur

Sevilla vs. Salzburgo en Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 3

Sevilla vs. Salzburgo en Alemania: DAZN, DAZN2

Sevilla vs. Salzburgo en Italia: NOW TV, Mediaset Infinity, SKY Go Italia, Sky Sport 255, Sky Sport Football