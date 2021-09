Ruidíaz anota gol en los descuentos y le da la victoria a Seattle Sounders

Seattle Sounders derrotó 1-0 a Santos Laguna este martes 14 de septiembre en el Lumen Field y avanzó a la gran final de la Leagues Cup 2021. Raúl Ruidíaz fue el héroe del equipo estadounidense al convertir un brillante gol en los descuentos del partido, el cual puede valer el título del campeonato.

El delantero de la selección peruana volvió a anotar con la camiseta del conjunto verde, tras volver de la triple fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022, en la que no pudo convertir ni un tanto. No marcaba con el club norteamericano desde hace tres jornadas; la fecha pasada no fue convocado.

