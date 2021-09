Boca Juniors vs. Defensa y Justicia se enfrentan hoy, martes 14 de septiembre, por la fecha 11 de la Liga Pro de Argentina. El encuentro, que tendrá como escenario a La Bombonera, arrancará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina) por ESPN.

Luego de la salida de Miguel Ángel Russo como DT del equipo, los boquenses no han caído en ningún cotejo . Han vencido a Patronato, Platense y Rosario Central. Además, igualó por 0-0 ante Racing. Con ello, Boca Juniors ha sumado 10 puntos y se ubica en el puesto 10 de la tabla.

Para este choque, no participarían Cristian Medina ni Agustín Almendra. El primero será reemplazo de Diego González, mientras que Aaron Molinas entraría por el segundo. De igual forma, el peruano Luis Advíncula no fue convocado, pues está aislado luego de jugar para la selección peruana en la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Defensa y Justicia?

Argentina: TNT Sports

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Fanatiz

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Estados Unidos: Paramount+, PrendeTV, TyC Sports Internacional.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Defensa y Justicia?

Perú: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Panamá: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos de ESPN. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posible alineación de Boca Juniors

Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Lisandro López, Marcos Rojo, Agustín Sández, Diego González, Jorman Campuzano, Juan Ramírez, Aaron Molinas, Norberto Briasco y Luis Vázquez.

Posible alineación de Defensa y Justicia

Ezequiel Unsain, Hugo Silva, Adonis Frías, Nazareno Colombo, Alexis Soto; Francisco Pizzini, Kevin Gutiérrez, Raúl Loaiza, Carlos Rotondi, Walter Bou y Miguel Merentiel.

