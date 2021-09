Sheriff vs. Shakhtar Donetsk juegan HOY por la primera jornada en el Grupo D de la Champions League. El encuentro se realizará en el Bolshaya Sportivnaya Arena y está pactado para las 11.45 a. m. (hora peruana) . El choque del club de Gustavo Dulanto será trasmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Fox Sports, pero también habrá una cobertura GRATIS y ONLINE del MINUTO A MINUTO del juego por la web de La República Deportes.

Gustavo Dulanto y el Sheriff tendrán su debut en la Champions League contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Ambos equipos llegaron a la fase de grupos luego de clasificarse mediante el play-off. El club del peruano venció al Dinamo Zagreb; a su turno, el Shakhtar eliminó al Mónaco. Dulanto y su escuadra deberán conseguir los tres puntos, pues su próximo duelo será ante el duro Real Madrid.

Sheriff vs. Shakhtar Donetsk: minuto a minuto

Sheriff vs. Shakhtar Donetsk: ficha del partido

Partido Sheriff vs. Shakhtar Donetsk ¿Cuándo juegan? HOY 15 de septiembre ¿A qué hora? 11.45 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Bolshaya Sportivnaya Arena ¿En qué canal? Fox Sports

Sheriff vs. Shakhtar Donetsk: posibles alineaciones

Sheriff: Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto , Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castañeda; Yansane. DT: Yuriy Vernydub.

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodô, Vitão, Marlon, Matviyenko; Maycon, Alan Patrick; Tetê, Pedrinho, Fernando; Traoré. DT: Roberto de Zerbi.

¿A qué hora juegan Sheriff vs. Shakhtar Donetsk por la Champions League?

El encuentro Sheriff vs. Shakhtar Donetsk se jugará a las 11.45 a. m. para el territorio peruano; consulta la hora en tu zona geográfica para que puedas disfrutar del juego de Gustavo Dulanto en la Champions League.

Perú: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

Colombia: 11.45 a. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 11.45 a. m.

Bolivia: 12.45 a. m.

Paraguay: 12.45 a. m.

Venezuela: 12.45 a. m.

Chile: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Qué canal transmite Sheriff vs. Shakhtar Donetsk?

La transmisión del partido de Champions League Sheriff vs. Shakhtar Donetsk estará a cargo de la señal de Fox Sports en Sudamérica.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: Fox Sports

Brasil: GUIGO, Estádio TNT Sports, Space Brazil, HBO Max

Chile: Fox Sports 1

Colombia: Fox Sports

Costa Rica: ESPN 2

Ecuador: Fox Sports

México: HBO Max

Paraguay: Fox Sports

Perú: Fox Sports

Uruguay: Fox Sports

Venezuela: Fox Sports

Estados Unidos: Galavisión

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4.

¿Dónde ver Sheriff vs. Shakhtar Donetsk vía Fox Sports?

Si deseas seguir la transmisión del enfrentamiento de Gustavo Dulanto en Sheriff vs. Shakhtar Donetsk por Fox Sports, sintoniza los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite:

Argentina: canal 605 y 1605 (DirecTV), canal 17, 101 y 1013 (Telecentro), canal 12, 101 y 1001 (Supercanal), canal 24, 102 y 820 (Express), canal 15 y 610 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 517, 110 y 516 (Inter Satelital), canal 46 y 58 (Entel), canal 502 y 709 (Tigo)

Chile (Fox Sports 1): canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 485 y 889 (Movistar TV), canal 178 y 478 (Claro TV), canal 241 (Entel TV HD), canal 518 (TuVes HD)

Colombia: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 513, 516 y 1513 (Claro TV)

Ecuador: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 18 (Cable Union)

Paraguay: canal 106 y 107 (Personal TV), canal 401 (Tigo satélite), canal 106 y 716 (Tigo cable)

Perú: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 32 y 1704 (Claro TV satélite), canal 61 y 520 (Claro TV cable), canal 501 y 744 (Movistar TV), canal 38 (Star Globalcom)

Uruguay: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 742 y 826 (Nuevo Siglo)

Venezuela: canal 501 (CANTV), canal 110 Y 1110 (Inter satélite), canal 58 y 190 (Inter cable), canal 35 y 151 (TV Zamora).

¿Cómo ver Sheriff vs. Shakhtar Donetsk ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión por internet del cotejo Sheriff vs. Shakhtar Donetsk, sintoniza la señal de Star+, servicio de streaming donde podrás acceder a toda la programación de canales como Fox Sports y ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguir las incidencias de este compromiso desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el marcador actualizado minuto a minuto.