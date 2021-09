Lo gritó desde el fondo de su ser y no era para menos. El delantero peruano Beto Da Silva volvió a reencontrarse con el gol luego de una sequía que duró dos años con seis meses y 10 días. El atacante de la Universidad César Vallejo anotó el primer tanto en el empate de su equipo por 2-2 ante Sport Boys.

Una vez finalizado el cotejo válido por la jornada 10 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson, el futbolista de 24 años se dirigió a la prensa y se mostró contento y aliviado por la diana marcada.

“Gracias a Dios se me abrió el arco de nuevo. Hace tiempo venía intentando, no se me daba, pero feliz por el gol y a seguir trabajando para poder meter más goles. Tengo una sensación distinta que no sentía hace tiempo por todo lo que sucedió”, indicó.

Beto Da Silva volvió a anotar después de dos años y medio. Foto: GolPerú

Sin embargo, la alegría no pudo ser completa para el exfutbolista de Sporting Cristal, ya que el cuadro poeta no pudo sumar tres puntos y, con este empate, son ya cuatro fechas que no conocen de victorias.

“Un poco triste porque venimos de varios partidos sin ganar y creo que este partido lo empezamos muy bien. Cuando nos hicieron el gol reaccionamos, empezamos a jugar un poco más, pero creo que no pudimos meter algunas ocasiones. Creo que ya nos va a tocar”, agregó.