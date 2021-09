Barcelona vs. Bayern Múnich: Nagelsmann no cree que los culés sean débiles o peores sin Messi

Falta poco para el inicio de la Champions League 2021-2022 y uno de los partidos que genera grandes expectativas en esta primera fecha de fase de grupos es el Barcelona vs. Bayern Munich.

El entrenador de los bávaros, Julian Nagelsmann, habló en la previa del encuentro por el grupo E y confesó estar con nervios para el debut.

“Voy a tratar de combinar la motivación con los nervios”, precisó el joven entrenador del Bayern Munich. A sus 34 años dirigirá un equipo grande de la Bundesliga en la Champions League.

La última vez que Bayern Munich y Barcelona se enfrentaron fue en el duelo que terminó 8-2 en favor de los bávaros. Foto: EFE

El inicio de la Liga de Campeones no será sencilla, ya que tendrá que visitar el Camp Nou y jugarle de igual a igual a un Barcelona que ha iniciado con el pie derecho en LaLiga. Nagelsmann sabe que no enfrentará a Messi, pero resalta que eso no convierte a los culés en un equipo debilitado.

“ Es un Barça muy diferente sin Messi, pero no creo que sean más débiles. Antes todos le buscaban a él, ahora otros jugadores deben asumir las responsabilidades y el juego es algo distinto, como la presión. No sé si son peores ahora, pero son diferentes”, señaló el DT alemán.

Por otro lado, existía la posibilidad de que Robert Lewandoski y Gnabry estén ausentes en el Barcelona vs. Bayern Múnich por molestias físicas. Sin embargo, Nagelsmann confirmó que ambos jugadores estarán aptos para el encuentro ante los azulgranas .

Asimismo, el entrenador del cuadro alemán tiene analizado el juego de Koeman y señaló que están preparados en caso el neerlandés juegue con un 4-3-3 o un 3-5-2.

“Aunque sabemos lo que nos puede esperar en el partido, nosotros vamos a salir centrados en nuestro sistema y tenemos las ideas claras”, aseguró Nagelsmann.

