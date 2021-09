Valencia vs. Osasuna en vivo juegan este domingo 12 de setiembre por la cuarta fecha de LaLiga Santander y el partido será transmitido en vivo y vía online por Directv Sports. Este encuentro está programado para las 9.00 a. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio El Sadar. Los ches se ubican en cuarto lugar de la tabla de posiciones, mientras que los rojillos marchan en la casilla nueve.

El cuadro dirigido por el español José Bordalás ha tenido un buen inicio en la liga española y quiere continuar con su invicto para permanecer dentro de los primeros lugares. Por su parte, los que están bajo el mando de Jagoba Arrasete también marchan sin derrotas y con solo dos goles en contra. En los dos últimos duelos en Pamplona, el equipo donde juega el joven peruano Alessandro Burlamaqui ha caído por 3-1, por lo que será un duelo muy duro para los de Valencia.

Valencia vs. Osasuna: ficha del partido

Partido ¿Cuándo juegan? Hoy 12 de setiembre ¿A qué hora? 9.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? El Sadar ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora ver Valencia vs. Osasuna?

En Perú, el partido Valencia vs. Osasuna se disputará desde las 9.00 a. m. Conoce el horario de transmisión en otros países de la región.

Perú: 9.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Paraguay: 10.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

¿Qué canal transmite el partido Valencia vs. Osasuna?

Este encuentro entre valencianos y rojillos se podrá ver en vivo por DirecTV Sports Perú. Los dirigidos por José Bordalás cuentan con Carlos Soler, quien es el goleador del equipo hasta el momento con tres goles. El mediocentro español le ha marcado al Granada, Getafe y Alavés.

¿Dónde ver Valencia vs. Osasuna en vivo?

Perú: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

México: Blue To Go Video

¿Qué canal es DirecTV en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Valencia vs. Osasuna ONLINE por DirecTV Sports?

Para seguir el duelo Valencia vs. Osasuna por internet puedes conectarte por DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Además, puedes mantenerte al tanto de las indecencias del encuentro de manera gratuita por La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción ‘descargar’ e instala la aplicación

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, ingresa a directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas un cliente de DIRECTV satelital o no.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online e incluye canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/ 162 soles (incluye DIRECTV Garantía de S/ 13).

¿En qué estadio juega Valencia vs. Osasuna?

El escenario escogido es El Sadar, Pamplona, Navarra, España. Este coloso cuenta con capacidad para más de 23.000 espectadores. El estadio fue inaugurado en 1967 y el Osasuna juega aquí sus partidos como local.

