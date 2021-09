Este sábado 11 de setiembre se dará el encuentro entre Manchester United vs. Newcastle por la fecha 4 de la Premier League. La contienda se dará en el Old Trafford, el estadio del equipo del famoso jugador ‘CR7’, que vuelve a vestir la camiseta de The Red Devils luego de 12 años.

Te contamos todos los detalles sobre el cotejo que enfrentará a las escuadras de Manchester United con el conjunto de Newcastle.

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Newcastle?

La transmisión del cotejo se podrá ver a través de las cadenas de televisión ESPN y ESPN Play, tanto en Perú como en toda Sudamérica.

Ecuador: ESPN 2

Venezuela: ESPN

Colombia: ESPN

Perú: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Argentina: ESPN

Brasil: ESPN

España: Eurosport

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO?

Para poder ver ESPN 2 en vivo puedes seguir la transmisión de acuerdo a tu paquete de cable:

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Para acceder a ESPN Play y ver el partido Manchester United vs. Newcastle EN VIVO debes seguir los siguientes pasos:

Registrarse con las credenciales de tu proveedor de TV paga.

Ingresa a www.espnplay.com

Elige el logo de tu operador de cable e inicia sesión con tu usuario y contraseña

Disfrutar del partido elegido

¿A qué hora juega Manchester United vs. Newcastle?

Ecuador, Perú, Colombia, México: 9.00 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 11.00 a. m.

Paraguay, Bolivia, Chile: 10.00 a. m.

España: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami): 10.00 a. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 a. m.

¿Dónde ver Manchester United vs. Newcastle EN VIVO ONLINE GRATIS?

El Manchester United vs. Newcastle United, con el debut de Cristiano Ronaldo en el estadio del Manchester United, será transmitido a través de la señal de ESPN 2. Asimismo, si no cuentas con televisión por cable o satélite, puedes conectarte a la transmisión que hará La República Deportes sobre el minuto a minuto del partido, así como la previa y el recuento de las mejores jugadas.

Posible alineación de Manchester United

David de Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Matic, Pogba, Bruno Fernandes; Greenwood, Martial, Cristiano Ronaldo.

Posible alineación de Newcastle

Freddie Woodman; Fabian Schar, Jamaal Lascelles, Federico Fernández; Jacob Murphy, Joseph Willock, Miguel Almirón, Jeff Hendrick, Matt Ritchie; Callum Wilson, Allan Saint-Maximin.

¿Dónde se jugará el partido Manchester United vs. Newcastle?

El duelo Manchester United vs. Newcastle tendrá lugar en el estadio Old Trafford que se encuentra en Inglaterra.