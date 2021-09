Celta de Vigo vs. Real Madrid EN VIVO se miden este domingo 12 de septiembre a partir de las 2.00 p. m. (horario peruano) por la cuarta jornada de LaLiga Santander 2021-22. Este partido se jugará en el Santiago Bernabéu y podrás seguir la transmisión vía DirecTV Sports. Si no quieres perderte la cobertura ONLINE, ingresa a la web de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Celta de Vigo vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Domingo 12 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juega Celta de Vigo vs. Real Madrid?

En Perú, el partido Celta de Vigo vs. Real Madrid se disputará a partir de las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para ver el duelo en otros países de la región.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Celta de Vigo necesita gana para alejarse de los últimos puestos de la tabla de posiciones. Real Madrid quiere quedarse con la victoria para alcanzar el primer lugar de LaLiga Santander. Ambos clubes chocan este domingo en lo que será el duelo inaugural del recién remodelado Santiago Bernabéu luego de varios meses de trabajos.

El conjunto gallego viene de caer 1-0 en casa frente al Athletic Club, resultado que lo deja en el antepenúltimo puesto con apenas un punto. La Casa Blanca, por su parte, cosechó tres puntos de su reciente visita al Real Betis, al cual se impuso 1-0 con un gol salvador de Dani Carvajal.

¿Qué canal transmite Celta de Vigo vs. Real Madrid?

Para ver el partido Celta de Vigo vs. Real Madrid por televisión, debes sintonizar la señal de DirecTV Sports en los países de Sudamérica.

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Brasil: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: SKY Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV Bar.

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Real Madrid ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Celta de Vigo vs. Real Madrid, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming donde podrás acceder a la programación de DirecTV Sports. En caso no cuentes con el mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE, con todas las incidencias del cotejo, a través de la web de La República Deportes.

¿Dónde juegan Celta de Vigo vs. Real Madrid?

Para el partido Celta de Vigo vs. Real Madrid, el cuadro madridista volverá a ser local en el Santiago Bernabéu, que albergará su primer duelo oficial luego de una gran remodelación.

Posible formación de Celta de Vigo vs. Real Madrid

Celta de Vigo: Dituro; Hugo Mallo, Araújo, Murillo, Javi Galán; Tapia; Brais Méndez, Nolito; Denis Suárez o Fran Beltrán; Iago Aspas y Santi Mina.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho o Marcelo; Modric, Fede Valverde, Casemiro, Isco; Benzema y Hazard.

Últimos partidos de Celta de Vigo vs. Real Madrid