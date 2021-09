DT de Melgar: Todavía estamos vivos en la lucha por el título del torneo

El director técnico de FBC Melgar, Néstor Lorenzo, aún confía en las oportunidades de su equipo para pelear por el título nacional, a pesar que en las últimas fechas los resultados fueron adversos y por ahora, están fuera de zona de clasificación de la Sudamericana. Ahora prepara la estrategia para el Clásico del Sur del domingo ante Cienciano, y analizó el por qué de los traspiés de las últimas fechas.

¿Cómo llega Melgar a estas últimas 8 fechas?

Estamos trabajando fuerte en estas dos últimas semanas. Se han recuperado algunos jugadores que venían con bastantes problemas y creo que llegamos con un buen nivel en general.

¿En qué radica que Melgar sea un equipo irregular?

En el juego no hemos sido irregulares, de repente algún partido no hemos estado del todo bien. Pero lo que nos pasaba en la primera fase, es que no concretábamos tanto, habíamos hecho muy buenos partidos y por una cosa u otra, no coronábamos con el triunfo. Pero es un equipo muy joven, con muchos jóvenes en defensa. Y yo digo que todavía estamos en formación en base lo que armamos desde el 4 de enero en Arequipa. (…) Es verdad que hemos tenido algún desajuste, o que nos han llegado poco y nos han convertido. Pero creo que el tema no fue del juego, sino en las áreas.

¿El golpe anímico del 3 a 3 ante Alianza Atlético (ganaban 3 a 0) ha sido duro de reponer en el equipo?

Sí, fue bravo. Aparte con el tema del árbitro, que dio 6 minutos extras y después del minuto 97 nos hicieron el gol, fue bravo. Igual sabemos que el campeonato está así, cualquiera le puede sacar puntos a cualquiera. No creo que nos hayamos confiado, de pronto no pudimos mantener el resultado, pero el partido estaba practicante controlado

Se viene el partido con Cienciano, el Clásico del Sur.

Tienen buenos jugadores, cambiaron de entrenador, pero es un equipo que se armó para competir por todo. Y lo encaramos como eso, como un clásico y como un partido muy importante por lo que significa.

¿Melgar tiene la obligación de clasificar por lo menos a un torneo internacional?

Por lo menos, es el primer objetivo.

¿Pero el principal objetivo sigue siendo campeonar?

Por supuesto, todavía estamos vivos y con chances y lo vamos a pelear hasta el final. Desgraciadamente, al partido con Cristal -que debe ser el mejor equipo de los últimos años del Perú- no llegamos con el mejor estado de algunos muchachos y eso sintió en el partido.

Lo expulsaron en ese partido, ¿qué pasó?

Ya pasó. Me enojé un poco con el juez de línea, porque me parece que habló un poco demás y yo me equivoqué cuando reaccioné.

¿Es mejor no hablar de los árbitros a pesar que comentan algunos errores?

Lo que pasa es que en todos los partidos hay bastantes problemas. Sin duda es un tema a tratar con las autoridades para mejorar el arbitraje, la organización y el juego.

Finalmente. ¿Cómo ve a Perú en las eliminatorias?

El otro día (ante Venezuela) el primer tiempo me gustó mucho, después vi que hubo críticas un poco excesivas al equipo, de repente por cómo avanzó el partido, con un hombre de más. El planteo inicial fue bueno, se jugó en campo del rival, se marcó un gol. Costó marcar la diferencia del hombre de más; pero es muy positivos el proceso, porque Gareca ha encontrado hombres de recambio, a pesar que no hubo partidos amistosos.