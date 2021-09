Eduardo Camavinga tuvo una mañana muy agitada. El francés de 18 años pasó por el reconocimiento médico, conoció a sus compañeros, entrenó bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y realizó su presentación como jugador del Real Madrid. Junto al presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, y su familia, el mediocampista se mostró emocionado por vestir la camiseta merengue.

En la pequeña rueda de prensa, Eduardo Camavinga aseguró estar disponible para este domingo, cuando los de Valdebebas enfrenten al Celta de Vigo. Además, reveló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a elegir el Real Madrid por encima de otros clubes.

“ En el momento que supe que iba ser jugador del Madrid estaba muy feliz. He pensado en los duros momentos que he pasado con mi familia y estoy contento por ellos ”, fueron las primeras palabras del flamante refuerzo merengue, quien recordó un poco de su pasado. “He tenido que escapar de la guerra y eso me ha podido ayudar y hacerme más fuerte. Ya cuando juego lo hago por mi familia”.

Presentación Eduardo Camavinga

Camavinga aseguró que llegó a este club con la consigna de “aprender” y “luego tengo que demostrar al entrenador que estoy preparado y disfrutar de tiempo de juego”.

En dicha conferencia, el francés reconoció que el conjunto blanco estuvo interesado en contar con él desde hace dos años. “Con 16 años no recibí ninguna llamada, pero sé que el Madrid tenía interés, son mis padres los que se ocupan de esos temas”.

También se dio un tiempo para hablar sobre algunos de los jugadores del plantel, como por ejemplo Benzema y Vinicius. “Benzema es un ídolo para todos los franceses y un jugador que está muy encima de los jóvenes, lo hemos visto con Vinicius”. Por último, expresó que es un sueño jugar por el Real Madrid. “ El primer factor no es el dinero. Es el placer cumplir un sueño que tenía desde pequeño. No lo pensé ni un segundo ”, concluyó.

