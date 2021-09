Barcelona vs. Sevilla: partido no se jugará por conflictos con la Conmebol

El encuentro Barcelona vs. Sevilla de LaLiga Santander 2021-22 por la fecha 4 no se jugará este fin de semana. La disputa, que estaba programada para el sábado 11 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, fue aplazada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) que también postergó el encuentro entre Villarreal vs. Alavés.

Según declaraciones del presidente del CSD, José Manuel Franco, el organismo ha sido “respetuoso” con todas las partes al conceder aplazar los partidos mencionados, ya que la decisión se ha realizado para “salvaguardar la salud de los jugadores, el margen de tiempo para la preparación y el plazo de alegaciones”.

El motivo es el conflicto con la Conmebol y su convocatoria de selecciones extraordinarias para las eliminatorias del Mundial Qatar 2022 y todos los jugadores convocados.

“Teniendo en cuenta que estos partidos debían celebrarse ya el próximo sábado y atendiendo a esta inmediatez y haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas el CSD hemos decidido tomar estas medidas cautelares”, afirmó Franco, tras la impugnación presentada por LaLiga después de que la Federación Española de Fútbol (RFEF) no estimara su petición de aplazamiento.

Antes de la decisión final, el organismo presidido por Luis Rubiales insistía en llevar a cabo los partidos entre Barcelona vs. Sevilla y Villarreal vs. Alavés alegando que los futbolistas tenían tiempo suficiente para volver a España a pesar de que los duelos por eliminatorias terminarán de jugarse recién el jueves.

Los principales futbolistas afectados por este conflicto eran los sevillistas y argentinos Gonzalo Montiel, Papu Gómez y Marcos Acuña. Por el lado del Barcelona, el central uruguayo Ronald Araújo era el principal afectado.