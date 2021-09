Francia vs. Finlandia será otro encuentro en EN VIVO por la fecha 6 del Grupo D de las Eliminatorias Europeas Qatar 2022, en el Groupama Stadium Lyon. El partido iniciará a la 1.45 p. m. de este martes 7 de septiembre y la transmisión estará a cargo de de la señal de DirecTV Sports.

Si no quieres perderte todos los detalles del partido, puedes seguirlo a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del juego, todas las incidencias y los goles del cotejo.

Francia vs. Finlandia: ficha del partido

Partido Francia vs. Finlandia ¿Cuándo juegan? Martes 7 de setiembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Groupama Stadium Lyon ¿En qué canal? DirecTV Sports

Francia vs. Finlandia: la previa

Momento complicado. A pesar de marchar como líder del Grupo D, la vigente campeona mundial es muy cuestionada por el nivel de sus últimos compromisos. Ante Bosnia y Ucrania no pasaron del empate y para el cotejo ante Finlandia no contarán con Kylian Mbappé. El atacante del PSG fue descartado por una molestia en el gemelo derecho.

Los dirigidos por Didier Deschamps se ubican en lo más alto de su zona con 9 unidades y ante los nórdicos buscarán ampliar la ventaja para obtener el cupo directo a Qatar 2022

Por su parte, Finlandia tiene dos partidos menos que los galos y ocupan la segunda casilla con 5 puntos. La escuadra de Markku Kanerva tuvo una destacada participación en la última Eurocopa y llega a este compromiso tras imponerse por 1-0 ante Kazajistán.

Francia vs. Finlandia: posibles alineaciones

Francia: Lloris, Dubois, Varane, Kimpembe, Digne, Rabiot, Veretout, Pogba, Griezmann; Benzema y Martial. DT: Didier Deschamps.

Finlandia: Hradecky, Vaisanen, Arajuuri, O’Shaughnessey, Alho, Valakari, Kamara, Taylor, Uronen, Pohjanpalo y Pukki. DT: Markku Kanerva.

¿A qué hora juega Francia vs. Finlandia?

Perú: 1.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Finlandia: 9.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Panamá: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Estados Unidos: 11.45 a. m. PT / 2.45 p. m ET

¿Dónde ver Francia vs. Finlandia EN VIVO y EN DIRECTO?

Argentina: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Ecuador: DirectTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

México: SKY México

Estados Unidos: ESPN+.

¿Qué canal transmite Francia vs. Finlandia EN VIVO por las Eliminatorias Europeas Qatar 2022?

En territorio sudamericano, la señal encargada de la transmisión del Francia vs. Finlandia será la de DirecTV Sports, canal exclusivo de DirecTV que cuenta con los derechos televisivos de las Eliminatorias Europeas Qatar 2022.

DirecTV Sports EN VIVO: ¿qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO aunque no seas un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan Francia vs. Finlandia EN VIVO por las Eliminatorias Europeas Qatar 2022?

El escenario para el partido Francia vs. Finlandia será el Groupama Stadium, ubicado en la ciudad de Lyon. En este recinto juega de local el club Olympique de Lyon.

¿Cómo seguir el Francia vs. Finlandia ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Francia vs. Finlandia EN VIVO por las Eliminatorias Europeas Qatar 2022, puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports GO. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.