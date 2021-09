España vs. Georgia EN VIVO. Equipos se enfrentarán HOY, 5 de septiembre, por la quinta jornada del Grupo B de las Eliminatorias Europeas Qatar 2022. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz y empezará a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana). La TRANSMISIÓN EN VIVO Y DIRECTO del enfrentamiento será a través de DirecTV Sports.

También puedes seguir la cobertura GRATIS ONLINE del minuto a minuto en la web de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, todas las incidencias del juego y los videos con los goles.

España vs. Georgia: ficha del partido

Partido España vs. Georgia ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 5 de setiembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Nuevo Vivero de Badajoz ¿En qué canal? DirecTV Sports

España vs. Georgia: posibles alineaciones

España: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Koke o Mikel Merino, Carlos Soler; Adama o Sarabia, Ferran Torres y Morata. DT: Luis Enrique.

Georgia: Loria; Chabradze, Kashia, Jocholava, Azarov; Kankava, Aburdzhania, Dzhigauri, Kazaishvili; Tsitaishvili y Kvilitaya. DT: Willy Sagnol.

España vs. Georgia: ¿cómo llegan?

Solo queda ganar. La Furia Roja cayó 2-1 ante Suecia en la última jornada y complicó sus chances de obtener su pase al Mundial Qatar 2022. Si bien España se ubica en la segunda casilla con siete unidades, la clasificación ya no depende de ellos.

Los dirigidos por Luis Enrique han jugado dos partidos más que los suecos (9 puntos) y tendrán que ganar todos los compromisos restantes para tentar el acceso directo. En caso no lo consigan, deben esperar algún tropiezo del líder.

Por su parte, Georgia es la peor selección del grupo y solo consiguió un empate en su visita a tierras griegas. En su última presentación perdió como local 1-0 ante Kosovo, por lo que buscará una hazaña en el Estadio Nuevo Vivero.

¿A qué hora juega España vs. Georgia?

Perú: 1.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Georgia: 10.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Panamá: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Estados Unidos: 11.45 a.m. PT / 2:45 p. m ET

¿Dónde ver España vs. Georgia EN VIVO y EN DIRECTO?

Argentina: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Ecuador: DirectTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

México: SKY México

Estados Unidos: ESPN+.

¿Qué canal transmite España vs. Georgia EN VIVO por las Eliminatorias Europeas Qatar 2022?

En territorio sudamericano, la señal encargada de la transmisión del España vs. Georgia será la de DirecTV Sports, canal exclusivo de DirecTV que cuenta con los derechos televisivos de las Eliminatorias Europeas Qatar 2022.

DirecTV Sports EN VIVO: ¿qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO aunque no seas un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde se juega España vs. Georgia EN VIVO por las Eliminatorias Europeas Qatar 2022?

El escenario para el partido España vs. Georgia será el Estadio Nuevo Vivero, ubicado en la ciudad de Badajoz. Las autoridades sanitarias españolas permitirán un aforo del 60% para el cotejo de las Eliminatorias Qatar 2022.

¿Cómo seguir el España vs. Georgia ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido España vs. Georgia EN VIVO por las Eliminatorias Europeas Qatar 2022, puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports GO. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

