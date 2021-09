US Open: Leylah Fernandez elimina a Naomi Osaka y avanza a octavos de final

Sorprendió a todos. La canadiense de 18 años Leylah Annie Fernandez eliminó a la japonesa Naomi Osaka con un resultado final de 5-7, 7-6 (2) y 6-4.

La joven tenista de herencia ecuatoriana y filipina, quien se encuentra en el puesto número 73 de la Women’s Tennis Association (WTA), disputó un duro encuentro de dos horas y ocho minutos contra la número tres de la WTA.

En el encuentro, Annie Fernandez tuvo un 80% de primer servicio y cometió dos dobles faltas. Por su parte, Naomi Osaka obtuvo un 63% de efectividad, hizo dos dobles faltas y consiguió ganar el 69% de los puntos al saque.

El próximo encuentro de la promesa canadiense será contra Angelique Kerber, la número 17 de la WTA y cabeza de serie número 16, quien derrotó a la jugadora estadounidense Sloane Stephens.

Serena Williams anuncia que no participará en el US Open 2021

La estadounidense Serena Williams (8 WTA) no participará en el US Open 2021, último Grand Slam de la temporada, para abocarse por completo a la recuperación de sus dolencias físicas, las cuales arrastra desde hace unos meses y ya la llevaron a retirarse de competencias como Wimbledon o a no acudir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Después de considerarlo cuidadosamente y siguiendo la recomendación de mis doctores y equipo médico, he decidido retirarme del Abierto de Estados Unidos para permitir que mi cuerpo se recupere completamente”, escribió la ex número uno del ranking mundial en su cuenta de Instagram.

