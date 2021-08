Vuelven las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 y las selecciones del continente, entre ellas Perú, lucharán por obtener la victoria para seguir adelante con el sueño mundialista. Este jueves 2 de setiembre se disputa la fecha 9 del proceso clasificatorio y aquí te traemos toda la información que necesitas al respecto: qué partidos se juegan, a qué hora comienzan y dónde verlos.

En particular, la Bicolor no pasa por un momento fácil, pues se ubica última en la tabla de las eliminatorias. Con solo cuatro puntos, los dirigidos por Ricardo Gareca vienen con un ligero envión anímico tras vencer a Ecuador en la jornada más reciente y obtener el cuarto lugar en la Copa América 2021. Su rival será un Uruguay que, aunque no contará con figuras como Luis Suárez y Edinson Cavani, promete ser un equipo que dará pelea.

Brasil, el primero de la tabla, buscará extender su amplia ventaja en la clasificación cuando visite a Chile; mientras que Argentina, flamante campeona continental, viajará a Venezuela, en una fecha que perdería algo de brillo con la negativa de la Premier League de ceder a sus jugadores.

La Bicolor necesita recuperarse para salir del último puesto de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Foto: GLR

Fecha 9 Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022

A continuación, te presentamos los partidos que se jugarán en esta jornada 9 de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022, con sus respectivos horarios y lugares. Todos ellos están programados para este jueves 2 de setiembre:

Fecha Hora* Partido Estadio Jueves 2/9 3.00 p. m. Bolivia vs. Colombia Hernando Siles, La Paz Jueves 2/9 4.00 p. m. Ecuador vs. Paraguay Rodrigo Paz Delgado, Quito Jueves 2/9 7.00 p. m. Venezuela vs. Argentina Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal Jueves 2/9 8.00 p. m. Perú vs. Uruguay Nacional de Lima Jueves 2/9 8.00 p. m. Chile vs. Brasil Monumental David Arellano, Santiago

*Horarios de Perú.

Cómo ver por TV y online las Eliminatorias a Qatar 2022

En Perú, todos los encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 pueden verse en vivo por Movistar Deportes y los canales exclusivos de Movistar TV, además del streaming de Movistar Play. Asimismo, Latina transmite en directo los compromisos como local de la selección peruana, como el Perú vs. Uruguay de esta fecha.

Latina EN VIVO

DirecTV: canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD)

Movistar TV (cable): canal 2 (SD) y 702 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 102 (SD) y 802 (HD)

Claro TV: canal 2 (SD).

Movistar Deportes EN VIVO

Movistar TV (satélite): canal 103 (SD) y 803 (HD)

Movistar TV (cable): canal 3 (SD) y 703 (HD).

Revisa a continuación los canales de televisión y plataformas online que llevarán los partidos de la jornada 9 en directo a otros países:

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Venezuela: TLT, Meridiano TV, TVes

Bolivia: Tigo Sports, COTAS TV

Paraguay: SNT, Trece, Tigo Sports

Chile: TNT Sports, Chilevisión, Estadio TNT Sports

Argentina: TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play

Uruguay: VTV

Brasil: Globo, SporTV.

Programación de la fecha 9 de Eliminatorias Qatar 2022 (horarios locales). Foto: Conmebol

Calendario Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022

Revisa aquí el calendario completo de todas las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022:

Fecha 6

5 setiembre de 2021

Ecuador vs. Chile

Brasil vs. Argentina

Paraguay vs. Colombia

Uruguay vs. Bolivia

Perú vs. Venezuela

Fecha 10

9 de setiembre de 2021

Colombia vs. Chile

Paraguay vs. Venezuela

Uruguay vs. Ecuador

Argentina vs. Bolivia

Brasil vs. Perú

Fecha 5

Pospuesta para octubre

Bolivia vs. Perú

Venezuela vs. Ecuador

Chile vs. Paraguay

Colombia vs. Brasil

Argentina vs. Uruguay

Fecha 11

7 de octubre de 2021

Uruguay vs. Colombia

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Brasil

Paraguay vs. Argentina

Ecuador vs. Bolivia

Fecha 12

12 de octubre de 2021

Colombia vs. Ecuador

Brasil vs. Uruguay

Bolivia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Chile vs. Venezuela

Fecha 13

11 de noviembre de 2021

Uruguay vs. Argentina

Perú vs. Bolivia

Brasil vs. Colombia

Paraguay vs. Chile

Ecuador vs. Venezuela

Fecha 14

16 de noviembre de 2021

Colombia vs. Paraguay

Venezuela vs. Perú

Bolivia vs. Uruguay

Argentina vs. Brasil

Chile vs. Ecuador

Fecha 15

27 de enero de 2022

Colombia vs. Perú

Venezuela vs. Bolivia

Paraguay vs. Uruguay

Chile vs. Argentina

Ecuador vs. Brasil

Fecha 16

1 de febrero de 2022

Uruguay vs. Venezuela

Perú vs. Ecuador

Brasil vs. Paraguay

Bolivia vs. Chile

Argentina vs. Colombia

Fecha 17

24 de marzo de 2022

Uruguay vs. Perú

Colombia vs. Bolivia

Brasil vs. Chile

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Fecha 18

29 de marzo de 2022

Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

Ecuador vs. Argentina.

