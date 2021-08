Rayo Vallecano vs. Granada EN VIVO será el duelo HOY, domingo 29 de agosto, EN DIRECTO desde el Estadio de Vallecas. El enfrentamiento empezará a las 12.30 p. m. (hora peruana) y será válido por la fecha 3 de LaLiga Santander. El cotejo que podría contar con la presencia del defensor Luis Abram será transmitido por la señal de DirecTV Sports.

Si no cuentas con este canal, puedes seguir la transmisión ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING por La República Deportes. Aquí encontrarás la previa, las alineaciones confirmadas y el minuto a minuto con todas las incidencias.

Rayo Vallecano vs. Granada: ficha del partido

Partido Rayo Vallecano vs. Granada ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 29 de agosto ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de Vallecas ¿En qué canal? DirecTV Sports

Rayo Vallecano vs. Granada: posibles alineaciones

Granada: Aarón, Foulquier, Germán, Duarte, Abram, Neva, Montoro, Gonalons, Monchu, Bacca, Luis Suárez.

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Saveljich, Catena, Garcia, Valentín, Comesaña, Merquelanz, Trejo, Álvaro Garcia, Martín.

Rayo Vallecano vs. Granada: ¿cómo llegan?

Granada de Luis Abram irá por su primera victoria en LaLiga Santaner ante el Rayo Vallecano. A pesar de no haber perdido en sus primeros compromisos, la escuadra del defensor peruano solo logró dos empates y marcha en la décima posición.

Por su parte, el anterior equipo de Luis Advíncula cayó en sus dos presentaciones y buscará su primera victoria desde que regresó a la máxima división. Los de la franja marchan en la última posición del torneo junto al Getafe y el Alavés.

Ambos equipos tiene la necesidad de sumar para no quedar relegados y poder alejarse de las últimas casillas.

¿A qué hora juega Rayo Vallecano vs. Granada por LaLiga?

Perú: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

México: 12.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

España: 7.30 p. m.

Italia: 7.30 p. m.

¿Dónde ver Rayo Vallecano vs. Granada EN VIVO y EN DIRECTO?

En territorio peruano, la señal encargada de la transmisión del partido Rayo Vallecano vs. Granada será la de DirecTV Sports, canal exclusivo de DirecTV que cuenta con los derechos televisivos de algunos duelos de LaLiga Santander.

Argentina: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Ecuador: DirectTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

México: Blue To Go

España: Movistar +.

DirecTV Sports EN VIVO: ¿qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo seguir el Rayo Vallecano vs. Granada ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Rayo Vallecano vs. Granada, puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports GO. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

