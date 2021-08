En los partidos de HOY 24 de agosto de 2021 se enfrentan diferentes equipos de fútbol EN VIVO por ligas como la Liga MX, Superliga Argentina y Champions League, que tienen pactado diversos duelos el día para esta fecha. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy 24 de agosto de 2021

Entre las ligas de fútbol más importantes del momento se juegan la Champions League (que pronto realizará el sorteo para la fase de grupos), la Superliga Argentina y Liga MX. Los duelos más esperados de hoy 24 de agosto son el PSV vs. Benfica, Racing Club vs. Central Córdoba SdE y el Pumas Tabasco vs. Dorados

UEFA Champions League

2.00 p. m. | PSV vs. Benfica

2.00 p. m. | Ludogorets vs. Malmö FF

2.00 p. m. | Ferencváros vs. Young Boys

Superliga Argentina

12.15 p. m. | Patronato vs. Banfield

2.30 p. m. | Colón vs. Sarmiento

4.45 p. m. | Atlético Tucumán vs. Independiente

7.00 p. m. | Racing Club vs. Central Córdoba SdE

Ascenso MX

5.00 p. m. | Tepatitlán vs. Venados

7.05 p. m. | Pumas Tabasco vs. Dorados

9.05 p. m. | Tampico Madero vs. Tapatío

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 24 de agosto de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 24 de agosto de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.