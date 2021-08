La Liga MX vs. MLS se enfrentan este miércoles 25 de agosto para definir al vencedor del All Stars Game 2021. Desde las 8.30 p. m. (hora peruana), el Banc of California Stadium de Los Ángeles albergará el duelo que se podrá sintonizar por TUDN.

Con la finalidad de que el fútbol mexicano compita en Estados Unidos, la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX colaboran en el proyecto del partido All Stars Game . El entrenador a cargo para representar a México en este juego es Juan Reynoso, quien pretende demostrar su nivel frente al mejor cuadro de la MLS, pero por lesiones no contará con José Corona (Cruz Azul) y André-Pierre Gignac (Tigres), quienes fueron reemplazados por el argentino Nahuel Guzmán (Tigres) y Nicolás Ibáñez (Pachuca).

En el otro lado del campo, Bob Bradley dirigirá a la escuadra que representa a la MLS All Stars. Sus bajas son Javier ‘Chicharito’ Hernández (Angeles Galaxy) y Carlos Vela (Los Angeles FC) . Por ello, el DT convocó a Rodolfo Pizzaro, del Inter Miami.

¿Cuándo ver All Star Game MLS vs. Liga MX 2021?

El All Star Game MLS vs. Liga MX 2021 se disputará este miércoles 25 de agosto.

¿A qué hora ver All Star Game MLS vs. Liga MX 2021 en mi país?

México: 8:30 p. m.

Perú : 8:30 p. m.

Ecuador: 8:30 p. m.

Colombia: 8:30 p. m.

Bolivia: 9:30 p. m.

Venezuela: 9:30 p. m.

Paraguay: 9:30 p. m.

Chile: 9:30 p. m.

Argentina: 10:30 p. m.

Uruguay: 10:30 p. m.

Brasi: 10:30 p. m.

¿Dónde ver All Star Game MLS vs. Liga MX 2021 en vivo?

El partido All Star Game MLS vs. Liga MX 2021 será transmitido vía TUDN. A continuación conoce qué canales sintonizar.

Satélite

Sky: Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD)

Star TV: Canal 510.

Cable

Izzi: Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD)

Totalplay: Canal 503.

Convocados Juego de las estrellas Liga MX vs. MLS

Lista de convocados de la Liga MX:

Arqueros

José de Jesús Corona, Cruz Azul (Mejor portero)

Alfredo Talavera, Universidad Nacional (Nominado a mejor portero)

Guillermo Ochoa, América (Seleccionado por el mejor DT).

Defensas

Matheus Doria, Santos Laguna (Mejor defensa)

Pablo Aguilar Cruz Azul (Nominado a mejor defensa)

Víctor Guzmán, Club Tijuana (Mejor novato)

César Montes, Rayados (Seleccionado por el mejor DT)

William Tesillo, León (Seleccionado por el mejor DT).

Laterales

Fernando Navarro, León (Mejor lateral)

Salvador Reyes, Puebla (Nominado a mejor lateral)

Juan Marcelo Escobar, Cruz Azul (Seleccionado por el mejor DT)

Jesús Gallardo, Rayados (Seleccionado por el mejor DT).

Mediocampistas

Luis Romo, Cruz Azul (Mejor medio defensivo)

Luis Montes, León (Mejor medio ofensivo)

Fernando Gorriarán, Santos Laguna (Nominado a mejor medio defensivo)

Rubens Sambueza, Toluca (Nominado a mejor medio ofensivo)

Guido Pizarro, Tigres (Seleccionado por el mejor DT)

Pedro Aquino, América (Seleccionado por el mejor DT)

Diego Valdés, Santos Laguna (Seleccionado por el mejor DT)

Ángel Mena, León (Seleccionado por el mejor DT).

Delanteros

Jonathan Rodríguez, Cruz Azul (Mejor delantero)

Pedro Canelo, Toluca (Nominado a mejor delantero)

Santiago Muñoz, Santos Laguna (Nominado a mejor novato)

André-Pierre Gignac, Tigres (Seleccionado por el mejor DT)

Rogelio Funes Mori, Rayados (Seleccionado por el mejor DT).

Lista de convocados de la MLS:

Porteros:

Matt Turner (EE. UU.) – New England Revolution

Pedro Gallese (Perú) – Orlando City SC.

Defensas:

Julian Araujo (EE. UU.) – LA Galaxy

Jesús David Murillo (Colombia) – LAFC

Miles Robinson (EE. UU.) – Atlanta United

Kai Wagner (Alemania) – Philadelphia Union

James Sands (EE. UU.) – New York City FC

Nouhou (Camerún) – Seattle Sounders FC

Alex Roldán (El Salvador) – Seattle Sounders FC

Yeimar (Colombia) – Seattle Sounders FC

Walker Zimmerman (EE. UU.) – Nashville SC.

Mediocampistas:

Emanuel Reynoso (Argentina) – Minnesota United FC

Damir Kreilach (Croacia) – Real Salt Lake

Eduard Atuesta (Colombia) – LAFC

Carles Gil (España) – New England Revolution

Joao Paulo (Brasil) – Seattle Sounders FC

Cristian Roldan (EE. UU.) – Seattle Sounders FC

Lucas Zelarayán (Argentina) – Columbus Crew.

Delanteros: