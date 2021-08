El delantero de FBC Melgar Kevin Quevedo está super motivado luego de convertir un golazo de chalaca sellando el triunfo de 2-0 ante Carlos Mannucci. En entrevista en Gol Perú, contó que fueron milésimas de segundo las que tuvo para pensar en la espectacular jugada. Además, aseguró que soltó toda su bronca en el festejo porque estuvo lesionado un buen tiempo, no tiene muchos minutos como titular y lo que espera es seguir anotando.

“Hace mucho tiempo no se me daba un gol, pero felizmente se me abrió el arco. En Melgar hay una pelea sana durante el entrenamiento porque hay muchas piezas de recambio. Mi objetivo es ganar con Melgar y volver a la selección peruana, por eso en cada entrenamiento hay esfuerzo en todos los aspectos, depende de mí”, dijo Quevedo, quien quiere llenar los ojos de Ricardo Gareca para una futura convocatoria.

Quevedo resaltó la unión del grupo para volverse a meter en la pelea por el primer lugar en la Liga 1 y no quiere más estar en la banca de suplentes.

“Hay un gran grupo y el triunfo cayó bien. Todos nos apoyamos y confiamos mucho en nosotros. No vengo jugando, pero el gol, después de tiempo, me motiva para salir siempre con la mente ganadora. Hace mucho tiempo no se me daba, pero se me abrió el arco. En la Sudamericana se vio reflejado el buen trabajo del equipo. Estoy tomando las mejores decisiones en todo aspecto”, sostuvo.

Melgar jugará el viernes a la 1.15 p. m. con Sporting Cristal en el estadio Miguel Grau. En la semana, se evaluará la vuelta de los lesionados, Paolo Reyna, Fabio Pereyra y Bernardo Cuesta.