Manny Pacquiao no descarta postular a la presidencia de Filipinas tras perder ante Ugás

El regreso al cuadrilátero del filipino Manny Pacquiao, luego de dos años de inactividad, no fue el soñado por el ex campeón mundial. El pugilista de 42 años perdió por decisión unánime contra el cubano Yordenis Ugás, quien retuvo su título peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Terminado el combate, ‘Pacman’ reconoció que le costó “hacer ajustes dentro del ring”, pero felicitó el desempeño de su contrincante. “(Ugás) hizo un buen trabajo. Le doy gracias a los aficionados y a todos por hacerme posible esta pelea. Mis respetos para Ugás que hizo una buena pelea”, declaró el asiático.

Acerca de su futuro, Pacquiao no aclaró si seguirá peleando, pero admitió que el retiro definitivo es una posibilidad. “En el futuro puede que ya no veáis un combate de Manny Pacquiao en el ring. He hecho mucho por el boxeo y el boxeo ha hecho mucho por mí. Tengo ganas de pasar tiempo con mi familia y pensar en mi futuro”, agregó.

Pacquiao y Ugás exhibieron un nivel parejo a lo largo de los 12 rounds. Foto: EFE

Consultado sobre su comentada posible postulación a la presidencia de su país, el senador filipino sugirió que podría lanzar su candidatura, ya que siente deseos de ayudar a sus compatriotas. “Quiero descansar, relajarme y luego tomar una decisión. Sé que será mucho más difícil que el boxeo, pero quiero ayudar a mi gente en Filipinas”, sentenció.

Con 71 peleas desde su debut en 1995, Manny Pacquiao mantiene un registro de 62 victorias (39 por KO), ocho derrotas y dos empates. Su caída ante Yordenis Ugás fue sorpresiva en parte porque el rival inicial iba a ser Errol Espence Jr., quien se lesionó pocos días antes. Al final, el caribeño aprovechó su oportunidad y se impuso con puntajes de 115-113, 116-112 y 116-112 de parte de los jueces.

Con información de AFP

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.