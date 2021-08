Paco Bazán sobre la convocatoria de Ruidíaz: “No siento que vaya a marcar la diferencia”

El entrenador argentino Ricardo Gareca anunció la lista de 24 futbolistas que disputarán la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, y entre los nombres figuran algunas novedades en la zona de ataque. Esta convocatoria marcó la consolidación de jugadores como Raziel García, así como el regreso de Gabriel Costa y Raúl Ruidíaz.

El delantero de 31 años no estuvo presente en la última Copa América y para el comentarista Paco Bazán tendría pocas opciones de alternar. “Yo le perdí la fe a Ruidíaz. No me genera confianza y no siento que sea el delantero que vaya a marcar la diferencia”, manifestó el exjugador crema en su programa de Radio Unión.

A pesar del buen momento que viene atravesando en el Seattle Sounders en la Major League Soccer —es el goleador del torneo con 14 anotaciones— el conductor considera que esto no sería suficiente para tentar una posibilidad con la selección. “Ojalá me equivoque y que Dios me castigue, pero no siento que pueda ser esa alternativa contra Uruguay, Venezuela ni Brasil”, puntualizó.

Por otra parte, el ‘Tigre’ se refirió a la ausencia de Santiago Ormeño y su actual momento en el León de México. “Teníamos expectativa que agarrara continuidad de lo que es el juego. A esta no continuidad se le suma mucho tiempo entre la Copa América y este presente, creemos que no es lo ideal. Queremos que tenga mayor continuidad en su equipo”, enfatizó.

Los otros delanteros que fueron llamados son Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. El escuadra nacional marcha en la última posición del torneo con cuatro unidades y buscará meterse en zona de clasificación.

