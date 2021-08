Tottenham vs. Manchester City EN VIVO protagonizarán un atractivo partido este domingo 15 de agosto por la fecha inicial de la Premier League de Inglaterra. El cotejo entre los spurs y ciudadanos está pactado para las 10.30 a. m. (hora peruana) en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 2 y ESPN Play vía streaming online. También podrás seguirlo a través de la web de La República Deportes .

Tottenham buscará dar el primer golpe de la temporada ante el vigente campeón de la Premier League, que viene de caer ante el Leicester City en la final de la Community Shield. Además, el cotejo estará cargado de picante, ya que diversos medios ingleses afirman que el Manchester City busca hacerse con los servicios del goleador Harry Kane.

A qué hora juegan Tottenham vs. Manchester City

México: 10.30 a. m.

Perú: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

Colombia: 10.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Chile: 11.30 a. m.

Paraguay: 11.30 a. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

En qué canal ver Tottenham vs. Manchester City

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur.

ESPN 2 EN VIVO

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

¿Cómo ver Tottenham vs. Manchester City por ESPN 2 ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Tottenham vs. Manchester City, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN por la que podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a ESPN Play?

Para acceder a ESPN Play para ver el partido PSG vs. Estrasburgo, debes registrarte con las credenciales de tu proveedor de TV paga. Ingresa a www.espnplay.com, elige el logo de tu operador de cable e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

