Pese a que la despedida de Lionel Messi con el FC Barcelona se dio hace más de una semana, la resaca que vive la hinchada azulgrana continúa, más aun luego de conocer la despedida que el argentino tuvo con sus excompañeros mediante la plataforma de WhatsApp.

De acuerdo con la periodista Veronica Brunatti, el astro argentino no solo dijo adiós al plantel culé vía la conferencia de prensa el pasado domingo 8 de agosto, ni en la cena que tuvieron una noche antes de su partida hacia París, sino que también se dio por mensajería.

Lionel Messi llegó a Barcelona a los 13 años y es el máximo goleador en la historia del club. Foto: EFE

“No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no pueden renovarme”, sería el anuncio que Lionel Messi hizo a sus compañeros de la categoría 87, según lo comunicó la reportera, quien compartió la información a través de su cuenta en Twitter.

En lo posterior, el capitán de la selección argentina y flamante estrella del PSG tuvo reuniones de adiós con sus amigos y excolegas del FC Barcelona; incluso se vio con Luis Suárez, quien tampoco pertenece a las filas del equipo de Ronald Koeman.

Lionel Messi es el rey de París:

En una nueva etapa, la ‘Pulga’ Messi es adorado en el cuadro de Mauricio Pochettino y se evidenció en su presentación en el Parque de los Príncipes, en donde los casi 50.000 asistentes lo ovacionaron desde que ingresó al gramado.

“Buenas tardes, la verdad que ha sido una semana especial para mí. Quiero agradecer a toda esta gente desde que llegué a París. Me siento feliz e ilusionado de estar acá”, fueron las primeras palabras de Messi, mientras la hinchada del PSG no paraba de alentarlo.

