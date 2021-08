Puebla no está en su mejor racha, pues viene de perder con el América, aunque Tigres también pasa por una situación similar, ya que acaba de empatar con Santos. Ambas escuadras buscan salir resultados irregulares y ganar este partido de la Liga MX. A continuación conoce la forma de ver por Tarjeta Roja Puebla vs. Tigres EN VIVO.

¿A qué hora juega Puebla vs. Tigres?

Perú – 7.00 p. m.

México – 7.00 p. m.

Colombia – 7.00 p. m.

Ecuador – 7.00 p. m.

Bolivia – 8.00 p. m.

Venezuela – 8.00 p. m.

Chile – 8.00 p. m.

Paraguay – 8.00 p. m.

Argentina – 9.00 p. m.

Uruguay – 9.00 p. m.

Brasil – 9.00 p. m.

España – 02.00 a. m. (sábado 14 de agosto)

¿Qué canal transmite Puebla vs. Tigres?

Argentina | ESPN Play Sur

Bolivia | ESPN Play Sur

Chile | ESPN Play Sur

Colombia | ESPN Play Sur

Costa Rica | ESPN 2 Norte, ESPN Play

Ecuador | ESPN Play Sur

México | Azteca Deportes En Vivo, ESPN2 Norte, Azteca 7, ESPN Play Norte

Panamá | ESPN 2 Norte, ESPN Play

Perú | ESPN Play Sur

Estados Unidos | TUDN App, TUDN.com, TUDN USA

Uruguay | ESPN Play Sur

Venezuela | ESPN Play Sur

Alineación de Puebla

Puebla: A. Silva; G. Corral, I. Reyes, J. Segovia, E. Gularte, M. Araújo, I. Vázquez, J. Salas, D. Álvarez, F. Aristeguieta y C. Tabó.

Alineación de Tigres

Tigres: N. Guzmán; C. Salcedo, F. Venegas, D. Reyes, R. de Sousa, J. Vigón, J. Aquino, Quiñones, L. Rodríguez, N. López y C. Rodríguez.

¿Dónde ver Puebla vs. Tigres EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Puebla vs. Tigres ONLINE GRATIS a través de página de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan ninguna suscripción.

¿Cómo ver Puebla vs. Tigres EN VIVO en Tarjeta roja?

Puedes seguir el duelo Puebla vs. Tigres por la página de Tarjeta Roja siguiendo estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en Puebla vs. Tigres

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así, podrás mirar cualquier cotejo de forma gratuita.

Asimismo, puedes disfrutar el Puebla vs. Tigres EN VIVO por Tarjeta Roja desde diversos dispositivos inteligentes si descargas la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.