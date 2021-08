Bartomeu respondió a Laporta sobre acusaciones de irregularidades durante su gestión

La salida de Messi del Barcelona ha provocado un terremoto en el club catalán. El crack argentino no renovó su contrato con el equipo Azulgrana y firmó por el Paris Saint-Germain (PSG). Días después del adiós, las consecuencias empiezan a verse.

Hace unos días, Joan Laporta, presidente del Barcelona, realizó una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la salida de Messi. En ella responsabilizó a la anterior gestión del club de la inacción frente a la renovación. Además, anunció una auditoría sobre los manejos económicos de la dirigencia de Josep Maria Bartomeu pues señaló “no querer ser cooperador necesario de cosas que son delictivas e incorrectas ”.

Como era de esperarse, la respuesta de Bartomeu llegó. El ex presidente del Barza envió un extenso comunicado a la agencia EFE. El documento que consta de 10 puntos, explica las medidas que tomó mientras fue mandamás del club Culé y se exime de responsabilidades por el caso del rosarino.

Entre los puntos más importantes, el ex mandamás aclaró que las decisiones sobre el presupuesto 2020-2021 no fueron responsabilidad de su gestión. También advirtió que debido a su renuncia a la presidencia –luego de ser censurado por los socios del club- no pudo ejecutar medidas que habrían significado importantes ingresos económicos al club y que Laporta no aprobó.

Entre ellas destacan el proyecto Barça Corporate que habría significado un ingreso mínimo de 220 millones de euros , el mismo que habría reducido las pérdidas del club debido a la pandemia. Otra medida no aprobada, según indica el ex presidente, fue la reducción salarial a los trabajadores del club, lo cual equivalía a 90 millones de euros .

También señaló un posible ingreso de 270 millones de euros por el acuerdo de LaLiga con CVC , que finalmente no se dio y la no incorporación del Barcelona a la Superliga Europea ; hecho que impidió una entrada de 350 millones de euros. Bartomeu recordó que el propio Laporta avaló la gestión económica del club en una junta y le exigió la publicación de los resultados de la auditoría anunciada por el actual mandamás catalán.

