Lionel Messi sobre la posición en la que jugará en PSG: “Es un problema de Pochettino”

Lionel Messi realizó este jueves 12 de agosto su primer entrenamiento con el PSG. La ‘Pulga’ se pone a punto para lo que será su participación en la Ligue 1, aunque de momento no sabe en qué posición jugará.

Así lo dio a conocer el rosarino luego de una charla que sostuvo para El País tras su presentación oficial como el nuevo refuerzo de Paris Saint-Germain.

“ No sé, no tengo ni idea. Yo ya estoy acá. Es un problema de Pochettino. Él encontrará la manera. Al final, nos vamos a terminar adaptando todos”, respondió Messi luego de que le preguntaran sobre la posición en la que jugaría teniendo en cuenta que estará al lado de Neymar y Mbappé.

Por otro lado, el crack argentino de 34 años reveló que Mauricio Pochettino se comunicó con él cuando iniciaron las negociaciones entre el PSG y sus representantes.

“Cuando comenzaron las negociaciones con el PSG, Mauricio me llamó. Le pregunté cuál era su idea y me dijo que estaba encantado y que me esperaba en París. Seguramente mañana (hoy jueves 12 de agosto) hablaremos de lo que va a pasar dentro de la cancha. Pero ese día no hablamos de táctica”, mencionó Messi en la entrevista.

Lionel Messi y el millonario pago que recibirá del Barcelona

Pese a que Lionel Messi ya no es más jugador del Barcelona, aún queda un asunto pendiente que ata al jugador con su exclub.

Según informó el diario El Español, el cuadro azulgrana deberá abonarle al rosarino cerca de 39 millones de euros. El pago sería por conceptos de fidelidad.

