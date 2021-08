LDU Quito vs. Athletico Paranaense EN VIVO por el duelo de ida en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021. La transmisión de este compromiso, que se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, la podrás seguir desde las 5.15 p. m. (hora de Perú y Ecuador) y 7.15 p. m. (horario brasileño) por la señal de DirecTV Sports y DirecTV Sports +.

Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, revisa la web de La República Deportes, que te ofrece las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el relato de las mejores jugadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

LDU Quito vs. Athletico Paranaense: ficha del partido

Partido LDU Quito vs. Paranaense ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 12 de agosto ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú y Ecuador), 7.15 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Rodrigo Paz Delgado ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan LDU Quito vs. Athletico Paranaense?

En territorio peruano y ecuatoriano, el partido LDU Quito vs. Athletico Paranaense se disputará a partir de las 5.15 p. m. Consulta la guía de horarios para el resto de países en la región y para España.

Ecuador: 5.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (viernes 13).

Por segunda ronda consecutiva, Liga de Quito deberá medirse contra un rival brasileño si quiere avanzar de fase en la Copa Sudamericana 2021. El equipo a vencer en esta ocasión será Athletico Paranaense, que llega como uno de los favoritos para ganar el torneo.

El cuadro ecuatoriano sorprendió en los octavos de final al darle vuelta a la llave contra Gremio en Brasil. Un doblete de Jordi Alcívar le permitió a los albos vencer al Tricolor como visitante e instalarse entre los ocho mejores del certamen.

El Furacao, por su parte, no tuvo piedad de América de Cali, al cual despachó por un global de 5-1. El elenco brasileño tratará de mantener su racha casi perfecta en la Copa, donde solo perdió un juego por la fase de grupos.

Liga de Quito y Athletico Paranaense nunca se habían medido entre sí por competencias oficiales, pero su enfrentamiento será al mejor estilo de dos clubes coperos, pues ambos ya saben lo que es ganar la Sudamericana en una oportunidad.

¿Qué canal transmite LDU Quito vs. Athletico Paranaense?

El canal encargado de transmitir este partido LDU Quito vs. Athletico Paranaense será DirecTV Sports en Ecuador. Para el resto de Sudamérica, la transmisión irá por su señal derivada, DirecTV Sports +.

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports + Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: DIRECTV Sports + Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports + Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Perú: DIRECTV Sports + Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports + Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports + Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN.

¿Cómo ver LDU Quito vs. Athletico Paranaense ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido LDU Quito vs. Athletico Paranaense por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming del operador de TV por cable y satélite DirecTV. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado con el desarrollo y las principales incidencias de este cotejo gracias a la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan LDU Quito vs. Athletico Paranaense?

El estadio designado para albergar este cotejo entre LDU Quito vs. Athletico Paranaense es el Rodrigo Paz Delgado, recinto deportivo también conocido como Casa Blanca, que pertenece al club Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Posibles alineaciones de LDU Quito vs. Athletico Paranaense

LDU Quito: Adrián Gabbarini; José Quintero, Franklin Guerra, Luis Caicedo, Christian Cruz; Jordy Alcívar, Lucas Piovi, Matías Zunino, Jhojan Julio; Adolfo Muñoz y Luis Aamarilla.

DT: Pablo Marini.

Atlético Paranaense: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Ze Ivaldo, Nicolas; Richard, Christian, David Terans; Nikao, Carlos Eduardo y Renato Kayzer.

DT: António Oliveira.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.