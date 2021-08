River Plate vs. Atlético Mineiro EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este miércoles 11 de agosto a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021. La transmisión del partido estará a cargo del canal ESPN. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

La República Deportes realizará una transmisión del River Plate vs. Atlético Mineiro EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN. En el minuto a minuto podrás encontrar la alineación oficial, las incidencias del juego y videos con los goles del cotejo.

El cuadro dirigido por Marcelo Gallardo viene de caer ante Godoy Cruz por la última jornada de la Liga Profesional Argentina. El entrenador argentino puso un equipo alternativo enfocándose en lo que será su participación en la Copa Libertadores.

Para este duelo están descartados por lesión el lateral Gonzalo Montiel y el central Javier Pinola. River eliminó en los octavos de final a Argentinos Juniors por un global de 3-1. El Millonario es el único equipo de su país en competencia.

Por su parte, Atlético Mineiro consiguió un triunfo por 2-1 ante Juventude por el Brasileirao. Con este resultado, el equipo de ‘Hulk’ logró escalar hasta la primera posición. En la Copa Libertadores clasificó como el mejor de la fase de grupos y en octavos venció en un polémico encuentro a Boca Juniors.

Este enfrentamiento será muy especial para el volante Ignacio Fernández, quien milita en la escuadra brasileña. Este tuvo un gran paso por River Plate y levantó el trofeo continental en la recordada final de Madrid en el 2018.

ESPN EN VIVO River Plate vs. Atlético Mineiro: ficha del partido:

Partido River Plate vs. Atlético Mineiro ¿Cuándo juegan? Miércoles 11 de agosto ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Monumental, Buenos Aires (Argentina) ¿En qué canal? ESPN, CONMEBOL Facebook Watch

ESPN EN VIVO River Plate vs. Atlético Mineiro: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez y Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Nicolás de la Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero y Matías Suárez o Jorge Carrascal. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Minerio: Éverson; Guga o Mariano, Nathan, Alonso y Arana; Tché Eché, Allan, Matías Zaracho e Ignacio Fernández; Hulk y Jefferson Savarino o Eduardo Vargas. DT: Cuca.

ESPN EN VIVO River Plate vs. Atlético Mineiro: ¿a qué hora juegan?

La transmisión del partido entre River Plate vs. Atlético Mineiro EN VIVO empezará a partir de las 7.30 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

River Plate vs. Atlético Mineiro EN VIVO: ¿qué canal es ESPN?

El River Plate vs. Atlético Mineiro lo transmitirá la señal de ESPN por televisión. Conoce qué canales sintonizar según tu paquete de cable.

Satélite

DirecTV: Canal 621 (SD) y Canal 1621 (HD)

Movistar TV: Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD)

Claro TV: Canal 36 (SD) y Canal 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: Canal 504 (SD) y Canal 740 (HD)

Star Globalcom: Canal 39

Claro TV: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD).

ESPN EN VIVO: ¿dónde ver River Plate vs. Atlético Mineiro en ESPN?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver River Plate vs. Atlético Mineiro por ESPN ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Atlético Mineiro, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a ESPN Play para ver River Plate vs. Atlético Mineiro?

Para acceder a ESPN Play para ver el duelo River Plate vs. Atlético Mineiro, debes registrarte con las credenciales de tu proveedor de TV paga. Ingresa a www.espnplay.com, elige el logo de tu operador de cable e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App, el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play.

