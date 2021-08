Carlos Stein vs. Santa Rosa EN VIVO se enfrentan este lunes 9 de agosto en el Estadio San Marcos a las 3.30 p. m. por la segunda fecha de la Fase 2 de la Liga 2 del fútbol peruano. El encuentro entre los carlistas y el conjunto de Andahuaylas no será televisado en esta ocasión; sin embargo, puedes seguir la transmisión ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING a través de La República Deportes, donde encontrarás la previa, las alineaciones, el minuto a minuto y el resumen con los goles y mejores jugadas.

Carlos Stein vs. Santa Rosa EN VIVO transmisión ONLINE

Alineaciones Carlos Stein vs. Santa Rosa

Carlos Stein: Regis Quiroz, Jeferson Navarro, Stefano Bruno, Víctor Salas, César Cieza, César Barco, Josimar Atoche, Brandon Palacios, Jean Deza, Luis Plaza, Maximiliano Freitas.

Santa Rosa: Javier Irazún, Hugo Ancajima, Martín Díaz, Manuel Calderón, Nicolás Sáenz, Giovany Morales, Ignacio Nicolini, Kevin Serna, Junior Ponce, Diego Temoche, Andy Pando.

Carlos Stein vs. Santa Rosa: ficha de partido

Partido Carlos Stein vs. Santa Rosa ¿Cuándo juegan? HOY, lunes 9 de agosto ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? -

Carlos Stein vs. Santa Rosa: la previa

Carlos Stein y Santa Rosa se ven las caras en la segunda jornada de la Liga 2. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la Fase 1, el cual terminó 1-1.

Para esta ocasión, tantos los carlistas como el elenco de Andahuaylas buscarán sus tres primeros puntos en esta Fase 2 de la segunda división.

En la fecha 1, ambas escuadras debutaron con derrota. Santa Rosa perdió 2-1 ante Deportivo Llacuabamba y Carlos Stein cayó por 1-0 ante Unión Comercio.

¿A qué hora juegan Carlos Stein vs. Santa Rosa por Liga 2?

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el Carlos Stein vs. Santa Rosa?

Para esta ocasión, el duelo por la segunda división del fútbol peruano entre Carlos Stein vs. Santa Rosa no será transmitido por Gol Perú. Esta señal posee los derechos de la Liga 2, pero no transmite la totalidad de partidos que son programados cada fecha.

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE el Carlos Stein vs. Santa Rosa?

Si quieres seguir la trasmisión del partido Carlos Stein vs. Santa Rosa EN VIVO ONLINE, puedes sintonizar la señal que será transmitida a través de La República Deportes, donde encontrarás la cobertura minuto a minuto del encuentro.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.