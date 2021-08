La atleta estadounidense Simone Biles, ganadora este martes de la medalla de bronce en la barra de equilibrio tras unos Juegos Olímpicos Tokio 2020 de pesadilla, recordó que los deportistas no son “solo atracciones”, declarándose orgullosa de haber vuelto a competir.

“Lo hice por mí y estoy orgullosa de haber sido capaz de competir de nuevo. Hay que darse cuenta de que somos seres humanos, no solo unas atracciones” , afirmó Biles en rueda de prensa.

“Pasan cosas por detrás de las que la gente no tiene ni idea. Físicamente, no habría podido hacer las otras finales sin ponerme en peligro porque hay giros y habría seguido perdiéndome en el aire y estrellándome”, explicó la gimnasta, quien reapareció este martes tras una semana parada.

“Hace dos días perdí a mi tía y no esperaba que ocurriera durante los Juegos, pero competir de nuevo y haber tenido el apoyo de todo el mundo, lo es todo para mí. Me siento aliviada, pero me siento como alguien que tiene que volver a casa y trabajar consigo mismo”, añadió Simone Biles.

Simona Biles se quedó con una presea de los JJ. OO. Foto: Twitter Tokio 2020

Biles dejó entrever que sigue teniendo problemas de “pérdida de figura”: “Con solo ver a los otros hacer giros, me dan ganas de vomitar... No entiendo cómo lo consiguen”, dijo.

“Ya había tenido ‘twisties’ (pérdidas de referencia en el aire) antes, pero nunca me había pasado durante una competición tan importante, solo de vez en cuando, en el entrenamiento”, aseguró.

“Los médicos me han examinado todos los días y tuve sesiones con un psicólogo deportivo. Entrenar durante cinco años, venir aquí y no ser capaz de hacer algo, no ha sido muy divertido”, se lamentó ante los periodistas.

“Diría a los otros atletas: pongan su integridad física por encima de todo, aunque eso suponga ausentarse de las mayores competiciones, será mejor mentalmente. Mi salud física y mental cuentan más que todas las medallas que pueda ganar ”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.