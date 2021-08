Japón vs. España EN VIVO ONLINE se verán las caras por la segunda llave de pase a la final por los Juegos Olímpicos Tokio 2021 este martes 3 de agosto en el Estadio Saitama. El partido corresponde a las semifinales y se jugará a partir de las 6.00 a. m. (hora peruana).

Japón, a pesar de sufrir y tener que ir a los penaltis para eliminar en cuartos a Nueva Zelanda, demostró lo mejor en la fase de grupos, siendo la única selección con pleno de victorias, frente a España que superó a Costa de Marfil.

La transmisión podrá seguirse por Claro Sports. En España el duelo comenzará a la 1.00 p. m. y la transmisión estará a cargo de RTVE y Eurosports. Recuerda que todos los detalles del encuentro los encontrarás aquí en La República Deportes.

¿A qué hora juega España vs. Japón?

Las semifinales de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 se jugarán desde las 6.00 a. m. (hora peruana). En territorio español, el cotejo inicia a la 1.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia, México: 6.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 7.00 a. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 8.00 a. m.

España, Alemania, Italia, Francia: 1.00 p. m.

¿Qué canal transmite España vs. Japón?

El enfrentamiento será transmitido en Sudamérica a través de las siguientes señales:

Argentina - TyC Sports y TV Pública

Uruguay - TNU, Tenfield

Paraguay - SNT

Chile - TVN

Perú - Claro

Bolivia - Bolivisión

Brasil - CBC y TSN

Ecuador - RTS

Colombia - Caracol TV.

Alineación de España

Unai Simón, Óscar Gil, Eric García, Pau Torres, Cucurella, Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Olmo, Rafa Mir y Oyarzabal.

Alineación de Japón

Tani, Hashioka, Yoshida, Hatate, Nakayama, Endo, Tanaka, Doan, Kubo, Soma, y Hayashi.

¿Dónde ver España vs. Japón EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO España vs. Japón ONLINE GRATIS a través de página de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan ninguna suscripción.

¿Cómo ver España vs. Japón EN VIVO en Tarjeta Roja?

Puedes seguir el duelo entre España vs. Japón por la página de Tarjeta Roja siguiendo estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en España vs. Japón

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así, podrás mirar cualquier cotejo de forma gratuita.

Asimismo, puedes disfrutar el España vs. Japón EN VIVO por Tarjeta Roja desde diversos dispositivos inteligentes si descargas la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.