Marko Carrillo cerró la noche del domingo 1 de agosto su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la disciplina de tiro, en la modalidad pistola 25 metros. Quedó en la ubicación 18 de 26 participantes en la competencia. Nuestro compatriota conversó con La República sobre su participación en la justa olímpica y señaló que, si bien está “contento con lo que ha dado”, no quedó conforme con el resultado.

Durante la prueba de la última jornada, aunque el tirador nacional obtuvo 284 puntos de 300 posibles (series de 96, 97 y 91), no pudo conseguir una mejor ubicación en la tabla e hizo un balance sobre lo aprendido en Tokio 2020.

“El hecho de saber que nada está dicho hasta el último disparo, ni cuando estas yendo muy bien ni cuando estás yendo muy mal. Hemos podido analizar algunas cosas y sabemos que hay mucho por mejorar todavía, es parte de un proceso, de un ciclo (…) Las cosas no se han dado sobre todo en cosas puntuales a lo largo de esta modalidad, yo estoy contento con lo que he dejado, pero no satisfecho con el resultado”, expresó el atleta de 33 años.

Reconoció que esperaba un “poco más de él” en su segunda experiencia olímpica tras Río 2016, pero que, debido a errores técnicos, no tuvo buenas calificaciones en tres de sus 12 series en general, y espera identificar y resolver pronto esos fallos.

Carrillo se emocionó hasta las lágrimas al agradecer a su familia y amigos por el apoyo recibido durante estas semanas. “Contento de que mi mamá a la distancia esté pendiente, mis hijos también y mis amigos de tiro; siempre están ahí y se los agradezco mucho”, declaró.

También agradeció el apoyó de los peruanos a través de las redes sociales, pero se tomó un tiempo para responder a quienes critican a los deportistas olímpicos peruanos. “A la gente que a veces tira un poquito los dardos, que se sienten decepcionados con las actuaciones de nosotros, decirles que no hay persona que este aquí que no anhele lo más alto para su país”, refirió.

No descartó buscar una tercera clasificación a los JJ. OO., pero remarcó que primero se enfocará en su próxima competición, los Panamericanos de tiro, a disputarse este mismo año en Lima.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.