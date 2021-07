Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors EN VIVO se enfrentan desde las 3.00 p. m. por la última jornada de la Fase 1 en la Liga 2 2021. Este compromiso se jugará en el Estadio Iván Elías Moreno y podrás seguirlo vía TV a través de la señal de Movistar Deportes.

Puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy desde la página web de La República Deportes, donde tendrás acceso a las formaciones iniciales de cada equipo, así como el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors: ficha del partido

Partido Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 29 de julio ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? Movistar Deportes

¿A qué hora juega Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors?

El partido Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors se disputará a partir de las 3.00 p. m. en territorio peruano. Consulta la siguiente guía de horarios de acuerdo a la región en la que te ubiques.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

La Fase 1 de la Liga 2 2021 se define este jueves con dos encuentros en simultáneo que tiene como uno de sus protagonistas al puntero Sport Chavelines Juniors. El cuadro de Pacasmayo, líder en solitario con 20 puntos, tratará de asegurar su posición privilegiada cuando se mida ante Comerciantes Unidos.

La Gaviota viene de conseguir un ajustado triunfo sobre Pirata FC en la jornada anterior, duelo que comenzó ganando, se dejó remontar y al final logró dar vuelta por 3-2. El mediocampista Luis Aguirre, artillero del equipo con seis tantos, marcó uno de lo goles en aquel encuentro.

Las Águilas, por su parte, también llegan con una victoria a cuestas, por 2-1, ante Unión Huaral. El cuadro de Cutervo suma 14 unidades y marcha sexto, ubicación que intentará conservar a fin de poder participar en la liguilla final de ascenso a fin de temporada.

Comerciantes Unidos y Sport Chavelines Juniors solo se han enfrentado una vez hasta ahora. En noviembre del año pasado, por la fecha 5 de la Liga 2, igualaron 1-1 en el estadio de la Videna.

¿Qué canal transmite Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors?

La transmisión del partido Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors estará a cargo de Movistar Deportes, canal exclusivo de Movistar TV que se encarga de la cobertura de diversos torneos, como la Liga de Fútbol Femenino y la Liga Nacional Superior de Voleibol.

¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors vía Movistar Deportes?

Para que no te pierdas el partido Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors por la señal Movistar Deportes en territorio peruano, debes sintonizar los siguientes canales en tu operador de Movistar TV:

Satélite: canal 103 (SD) y 803 (HD)

Cable: canal 3 (SD) y 703 (HD)

Star Globalcom (cable): canal 3.

¿Cómo seguir Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors ONLINE?

Si no quieres perderte el partido Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors por internet, debes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV, donde podrás tener a la mano toda la programación de este operador. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguir las incidencias del duelo en la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors?

El Estadio Iván Elías Moreno, ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador, será la sede para este partido entre Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors.

Historial de Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors

El único antecedente registrado de un partido entre Comerciantes Unidos vs. Chavelines Juniors es un empate 1-1, también por la Liga 2, jugado en noviembre del 2020.

